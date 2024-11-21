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ثقافة وفنون

تامر كروان: تكرار اللحن كسل والبصمة الموسيقية DNA

تامر كرون في ندوته
تامر كرون في ندوته بمهرجان القاهرة، فيتو

أكد المؤلف الموسيقي، تامر كروان، أن المسلسل يجب أن يعامل معاملة الفيلم من حيث الموسيقي التصويرية، مشيرا إلى أن الأفضل أن يعمل على تأليف موسيقى مسلسل معين بعد الانتهاء من تصوير جميع حلقاته.

 

وكشف  تامر كروان، عن كواليس تحضيرات مسلسل ذات، قائلا: “إن تتر المسلسل تمثيل لفكرة تاريخ مصر، مشيرا  إلى أن إحساسه ظهر في المزيكا”.

 

 

وتابع: “وبصمة المزيكا عاملة زي الـ dna خاصة بالموسيقى، وهذا يظهر في اختيارات الآلات الموسيقية ومش معنى إنك بتكرر اللحن، يبقى الموسيقى له بصمة، تكرار اللحن يجعل الموسيقى يدخل في حالة كسل”.

 

تامر كروان

 

وبداية من 1999، وضع تامر كروان الموسيقى التصويرية لأفلام مصرية شهيرة مثل: "باب الشمس" و"احكي يا شهرزاد". 

 

فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، تمثل منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.

 

وتتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.

 

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