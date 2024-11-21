الخميس 21 نوفمبر 2024
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رياضة

هذا الثنائي أول صفقات برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل

رفائيل لياو، فيتو
رفائيل لياو، فيتو

بدأ نادي برشلونة الإسباني، في وضع خطته لتعزيز فريقه للموسم المقبل، ورسم خريطة التعاقدات في انتقالات الصيف المقبل، وذلك في وقت مبكر.

الأولوية لتجديد عقود نجوم برشلونة 

وعلى الرغم أنه من المبكر اتخاذ قرارات إستراتيجية بشأن انتقالات الصيف المقبل، فإن أولوية ديكو، المدير الرياضي، هي تجديد للاعبين مثل: بيدري، وجافي، وأراوخو، وفي يناير إعادة تسجيل داني أولمو، وباو فيكتور.

ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" تقريرًا قالت فيه إن تلك المهمة تبدو شاقة ليس بسبب اللعب المالي النظيف هذه المرة، بل بسبب العمل المستمر على التحليل والتخطيط للصفقات، حيث تلقّى النادي الكتالوني، رسائل من لاعبين يرغبون في الانضمام للفريق.

ثنائي مرشح للانتقال إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي القادم

وأضافت: "أبدى عدد من اللاعبين رغبتهم بالفعل في ارتداء قميص برشلونة، مثل لياو لاعب ميلان، وجوناثان ديفيد مهاجم ليل الفرنسي، وهذا الأمر دفع إدارة برشلونة للتفكير بجدية في الحصول على خدماتهم".

ووفقًا للصحيفة، فإن إدارة برشلونة ترى أن "لياو" موهبة واعدة، ويحتاج فرصة كي يكشف عن إمكاناته كلها.

بينما سيصبح جوناثان ديفيد لاعبًا حرًا بعد انتهاء عقده رغم أن ذلك لا يعني بالضرورة انتقاله بشكل مجاني تمامًا، حيث سيطلب اللاعب "مكافأة انتقال".

وترى الصحيفة أن شخصية لياو (25 عامًا) مناسبة لبرشلونة، وأنه يستحق أن يكون أحد المرشحين لتعزيز هجوم الفريق، فهو يتمتع بقدرته على إحداث الخلل في صفوف المنافسين بفضل إجادته للمراوغة، وقد سجل عددًا جيدًا من الأهداف خلال المواسم الستة التي قضاها مع الروسونيري رغم أن مركزه الأساس هو جناح أيسر، فضلًا عن إجادته الاحتفاظ بالكرة تحت الضغط، واختراق الدفاعات من العمق.

ولكن الأزمة التي ستواجه برشلونة مع لياو، هو أنه يفتقر إلى الثبات والانتظام، وفقًا لتقرير الصحيفة، ولكنهم هناك واثقون من أن المدرب هانزي فليك سيتغلب على هذا الأمر، وسينجح في تطوير أداء اللاعب.

أما جوناثان ديفيد (24 عامًا) لا يوجد إجماع حول مستواه في برشلونة كما هو الحال مع لياو، ولهذا السبب تتم مراقبته بالتفصيل.

وأوضحت: "جوناثان ديفيد، يبدو خيارًا جذابًا لأنه لن يكلف خزينة البارسا مبلغًا باهظًا، كما أن معدله التهديفي يثير اهتمام الفريق الكتالوني، حيث لا يوجد الآن بديل للمخضرم روبرت ليفاندوفسكي الذي وصل إلى 36 عامًا بالفعل".

واختتمت: "لذا، سيكون من المفيد بالنسبة للنادي الاستثمار في مهاجم من العيار الثقيل مثل جوناثان ديفيد".

 

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