الخميس 21 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

عرض مسرحية "شمس وقمر" لمنة شلبي بالرياض 28 نوفمبر

شمس وقمر
شمس وقمر

تستعد الفنانة منة شلبي لعرض مسرحية “ شمس وقمر”، على خشبة مسرح بكر الشدي بالرياض في 28 نوفمبر الجاري، حيث تعكف منة حاليا على عمل البروفات النهائية للمسرحية بأحد المسارح الخاصة بالقاهرة، ويشاركها البطولة الفنان بيومي فؤاد ومحمود الليثي ومحمد عبد العظيم وآخرون.

 

مسرحية شمس وقمر

وسوف يسافر أبطال العمل الأسبوع المقبل إستعدادًا لعرض المسرحية والتي تستمر لمدة أسبوع، كما أنه من المحتمل أن يجوب العرض المسرحي عدد من المدن في المملكة بعد انتهاء عرضه بالرياض 

 

من جانب آخر، تعيش الفنانة منة شلبي انتعاشة فنية كبيرة خلال الفترة الحالية، حيث يعرض لها فيلم “ الهوى سلطان”، والذي حقق نجاحًا كبيرًا بالسينمات فور عرضه، حيث تصدر شباك الإيرادات في مصر وبعض الدول العربية

فيلم الهوى سلطان 

 تدور أحداث فيلم “الهوى سلطان” في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل رومانسي كوميدي، وتم تغيير اسم الفيلم  3 مرات من “قاعة الأوركيد”، ثم لـ“سارة وعلى”، حتى استقر على “الهوى سلطان”.

 

أبطال فيلم الهوى سلطان

 الفيلم بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، خالد كمال، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، فدوى عابد، من إخراج هبة يسري. 

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منة شلبي الهوي سلطان أبطال الهوي سلطان

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