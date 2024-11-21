الخميس 21 نوفمبر 2024
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وكيل وزارة قنا يتفقد المشروع الأوروبي للخدمات الطبية

وكيل وزارة قنا يتفقد
وكيل وزارة قنا يتفقد المشروع الأوروبي للخدمات الطبية

تابع وكيل وزارة الصحة بقنا الدكتور محمد يوسف عبدالخالق سير العمل بوحدة المشروع الأوروبي داخل مدينة قنا للإطمئنان علي الخدمات الطبية المقدمة به، وخلال زيارته التي رافقه فيها الدكتورة سمر عاطف وكيل المديرية والدكتورة إيناس فاروق مديرة إدارة الرعاية الأساسية، الدكتورة سلمي القاضي مدير المكتب الفني، تفقد وكيل الوزارة الاستقبال وراجع توافر رصيد كافي من أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية، وراجع أعمال المبادرات الرئاسية المختلفة المختلفة بالوحدة.

وسائل تنظيم الأسرة بالوحدة

مشددًا علي ضرورة تقديم الدعم الطبي لجميع المترددين علي الوحدة من المواطنين،كما راجع وسائل تنظيم الأسرة بالوحدة وتوافر الأنواع المختلفة منها ووجود رصيد كافي منها.

 

واستمرت جولة وكيل الوزارة بتفقد الصيدلة ومراجعة توفير الأدوية اللازمة والتسجيل الصحيح للمنصرف من الأدوية ومراجعة تواريخ الصلاحية للأدوية.

المشروع الأوروبي بقنا

كما تفقد عيادة الأسنان وتشغيل وحدة الأسنان بكفاءة وفقًا للتردد،وتشغيل المعمل بكفاءة عالية، وخلال زيارته داخل المشروع الأوروبي والتي كان في صحبته الدكتورة زينب أحمد حسين مدير الإدارة الصحية بقنا.

وتفقد وكيل الوزارة قسم الأطفال المعثور عليهم، حيث اطمئن علي كل طفل منهم ومراجعة الحالة الصحية العامة لهم ومراجعة التطعيمات الروتينية والأدوية اللازمة لهم، كما راجع مستوي النظافة للأطفال ولغرفتهم ومدي التزام الفريق بتقديم أقصي مستوي رعاية لهم.

 

 

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