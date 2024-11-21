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اقتصاد

وزير الاستثمار: الصادرات المصرية تمثل 10% من الناتج القومي

حسن الخطيب - فيتو
حسن الخطيب - فيتو

قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية : إننا نسعي إلي زيادة الصادرات  المصرية من 35 مليار دولار إلي 145 مليار دولار بحلول 2030، وذلك من خلال تعزيز وتطوير السياسات التجارية والاستثمارية. 

وأكد وزير الاستثمار أن الصادرات المصرية تمثل 10% فقط من الناتج القومي، وهو رقم ضئيل بينما نجد دولا أخري تمثل الصادرات نسبة كبيرة من الناتج المحلي، فعلي سبيل المثال المغرب تمثل فيها نسبة الصادرات 30٪ من الناتج القومي. 

سياسات الدولة تهدف للتيسير على المستثمرين 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المهندس حسن الخطيب، واستعرض خلاله سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية، وكذا جهود الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.  

برنامج رد الأعباء في شكله الجديد يستهدف رد مستحقات المصدرين في غضون 90 يوما

وقال  المهندس حسن الخطيب، أن برنامج رد الأعباء في شكله الجديد يستهدف رد مستحقات المصدرين في غضون 90 يوما فقط بالإضافة إلى سداد المتأخرات القديمة التي تصل إلى عامين. 

 الخطيب: الدولة تدعم توطين الصناعة 

كما قال الخطيب، إن الدولة تدعم توطين الصناعة، لاسيما الصناعة المحلية والتى اتخذها حيالها بعض الاجراءات تتعلق بحمايتها من الإغراق، والدفع نحو تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني،  فضلا عن منح الدولة القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.  

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