الخميس 21 نوفمبر 2024
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انفوجراف

حرمان سكان غزة من الحياة، دوافع الجنائية الدولية لاعتقال نتنياهو وجالانت (إنفوجراف)

نتنياهو وجالانت،
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نتنياهو الجنائية الدولية إسرائيل غزة جرائم حرب

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