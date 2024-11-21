الخميس 21 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس الوزراء يشهد افتتاح المدرسة الرسمية الدولية IPS بالوادي الجديد (صور)

زيارة رئيس الوزراء
زيارة رئيس الوزراء للوادي الجديد اليوم

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، افتتاح المدرسة الرسمية الدولية IPS بـ "الخارجة"، وذلك ضمن زيارته لمحافظة الوادي الجديد اليوم. وتمت في بداية الزيارة إزاحة الستار إيذانا بالافتتاح.

وأوضح  محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المدرسة الرسمية الدولية IPS بـ "الخارجة" هي أول مدرسة رسمية دولية سيتم افتتاحها اليوم على مستوى المحافظة وقطاع الصعيد بمصروفات مُخفضة.

وفي إطار ذلك، حرص رئيس الوزراء على تفقد فصول رياض الأطفال ومتابعة الأنشطة المختلفة داخلها، كما أجرى حوارات مع الطلاب.  وتفقد أيضا المكتبة، والفناء والملاعب.

وخلال التفقد، استمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح عن مكونات المدرسة من  محمد سعيد، مدير المدرسة، الذي أوضح أن المدرسة الرسمية الدولية بالخارجة تم إنشاؤها على مساحة ٥٨٠٠ م٢، وافتتاحها في بداية العام الدراسي 2023/2024.

وأضاف أن المدرسة تشمل دورًا أرضيًّا و٤ أدوار متكررة وتصل مساحة الدور الأرضي إلى 615 م٢، كما توجد ملاعب ومناطق خضراء ومنطقة رياض أطفال، وكل ذلك وفقا لأحدث المعايير والمتطلبات.

فيما أشار  محمد سعيد، إلى أن المدرسة تتكون من عدد ٢٨ فصلا لجميع المراحل التعليمية بدءًا من رياض الأطفال وحتى الثانوي العام، وتشمل الفصول وكذا معمل لغات ومعمل مطور ومعمل كمبيوتر وصالة متعددة الأغراض.

وأضاف أن المدرسة تضم 25 معلمًا واداريًّا وعاملًا، ويصل إجمالي عدد طلاب المدرسة إلى 66 طالبًا حاليًّا.

وأوضح مدير المدرسة الرسمية الدولية أن الطاقة الاستيعابية الإجمالية تبلغ ٧٠٠ طالب، وتتراوح الكثافة الطلابية ما بين ١١ لـ ٢٠ طالبا، لافتًا إلى أنه يتم تجهيز معامل على مستوى متميز داخل المدرسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء افتتاح المدرسة الرسمية الدولية IPS بـ الخارجة محافظة الوادي الجديد اليوم

مواد متعلقة

قال بيقولوا السيسي عمل ايه، مدبولي يستمع لقصيدة من طالبة بالوادي الجديد (صور)

مدبولي يغرس نخلة أثناء تفقده المدينة الشبابية بالخارجة (صور)

رئيس الوزراء يتفقد "مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية" بالوادي الجديد (صور)

مدبولي في لقاء جماهيري بالوادي الجديد: 100 مليار جنيه استثمارات ضخمة تعزز التنمية بالمحافظة

مدبولي يتفقد اصطفاف المعدات الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة الخارجة (صور)

مدبولي: إنشاء مجتمع زراعي متكامل على مساحة مليون فدان بمحافظة الوادي الجديد

الوادي الجديد تُطلق أول نموذج لعاصمة إدارية إقليمية متصلة رقميًا بالقاهرة (صور)

مدبولي يعقد لقاءً جماهيريًّا مع عمد ومشايخ الوادي الجديد بحضور نواب البرلمان

الأكثر قراءة

تهديد زيزو بالقتل يثير الغضب، مشجع الزمالك يعتذر ويناشد الإدارة لإعادته، والجمهور يطالب بالعقاب (فيديو)

ارتفاع سعر جرام الذهب قبل اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس

تفاصيل اجتماع السيسي بعدد من قادة القوات المسلحة بحضور وزير الدفاع ورئيس الأركان

قال بيقولوا السيسي عمل ايه، مدبولي يستمع لقصيدة من طالبة بالوادي الجديد (صور)

السيسي يجتمع بعدد من قادة القوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024

هيئة البث الإسرائيلية بعد حكم الجنائية الدولية: نتنياهو وجالانت لن يستطيعا زيارة 120 دولة

سجال حول حقيقة انهيار سد النهضة جزئيًّا، صورة الأقمار الصناعية تكشف الكارثة وتثير القلق بين الخبراء

منوعات

المزيد

العثور على سائح بريطاني ميتًا في "بالوعة للمياه" بتايلاند

أول لقاء بين أطول وأقصر امرأتين في العالم

صورة هاري ستايلز في جنازة ليام باين تثير تعاطف الجمهور

دبي تدخل موسوعة جينيس بإنتاج أكبر سبيكة ذهبية في التاريخ (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الخميس في الأسواق

يبدأ من 28 جنيها، أسعار الأرز الأبيض اليوم الخميس بالسوق المحلية

الراتب 50 ألف جنيه شهريًّا، الإمارات تعلن عن وظائف للمصريين وهذه الشروط وطريقة التقديم

جهزوا الشتوي قضي الأمر، الأرصاد تحذر من طقس الـ 72 ساعة القادمة

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سورة لقمان وسبب وصايا لقمان لابنه

ما حكم إخراج الفدية عن الصلوات الفائتة عن الميت؟ دار الإفتاء تجيب

بالأسماء، الأوقاف تعتمد 62 خطيبًا من المحالين للمعاش

المزيد
الجريدة الرسمية