الخميس 21 نوفمبر 2024
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اقتصاد

وزير الاستثمار: قرب الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية للوزارة

المهندس حسن الخطيب
المهندس حسن الخطيب

 أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار، قرب الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة. 

وقال وزير الاستثمار إن الخطة تتضمن استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي. 

 

سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين 

 جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المهندس حسن الخطيب، استعرض خلاله سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية، وكذا جهود الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

ولفت الخطيب إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة ومتطورة، وقال إن السوق المصري يتميز بعمالة مدربة ومؤهلة. 

 

مصر تعد سوقا استهلاكيا كبير

 وأشار إلى أن مصر تعد سوقا استهلاكيا كبيرا، وتتمتع بموقع جغرافي استراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى أوروبا والشـرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. 

 

مصر تتمتع بمصادر طاقة متنوعة

 وقال إن مصر تتمتع بمصادر طاقة متنوعة، منها مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، فضلا عن ارتباطها باتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من٧٠ دولة، وأيضا إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، واخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية. 

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المهندس حسن الخطيب حسن الخطيب الاستثمار

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