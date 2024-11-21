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اقتصاد

الخطيب: نستهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار يقوده القطاع الخاص

المهندس حسن الخطيب
المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

أكد المهندس  حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تستهدف خلق مناخ  جاذب للاستثمار يقوده القطاع الخاص. 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اليوم .

وقال الخطيب: إن الحكومة تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للابتكار والنمو الاقتصادي، حيث يشكل القطاع الخاص العمود الفقري للاقتصاد المصري.

 

أهمية دور القطاع الخاص 

 وأشار وزير الاستثمار إلى أهمية ودور القطاع الخاص في الفترة القادمة وكيفية تمكين القطاع الخاص ليلعب دورا أكبر في الاقتصاد وخطوات الحكومة المصرية في هذا الاتجاه.

 

الحكومة تحرص على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

 ولفت الخطيب إلى تأكيد الحكومة على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص  كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق التنمية المستدامة. 

وأكد الوزير أن الحكومة تسعى جاهدة لتحسين البيئة الاستثمارية من خلال تسهيل الإجراءات التنظيمية، وخلق بيئة استثمارية.

 

وأوضح «الخطيب» أن القطاعات ذات الأولوية الاستثمارية للدولة تشمل الصناعة والصحة والزراعة والاستثمار.

 

وتابع: “إننا نعمل كفريق حكومي متكامل بهدف زيادة الاستثمارات، والدولة كان لها دور هام في دعم البنية التحتية”.

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حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب القطاع الخاص

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