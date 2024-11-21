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ثقافة وفنون

سولاف فواخرجي لـ"فيتو": الدراما المصرية وحشتني وهذا موقفي من دخول أبنائي الوسط الفني

سولاف فواخرجي، فيتو
سولاف فواخرجي، فيتو

كشفت النجمة السورية، سولاف فواخرجي، عن إمكانية دخول أبنائها الوسط الفني، مؤكدة أنها لن تمانع مطلقا ولكنها تفضل التركيز على تعليمهم أولا مثلها مثل أي أم.

الفنانة السورية سولاف فواخرجي 

وأضافت “فواخرجي” في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن أبناءها يحبون عالم السينما والفنون كثيرا، معربة عن أمنيتها أن تعود لتقديم أعمال فنية مصرية من جديد.
وتابعت: “الدراما المصرية وحشتني جدا ولكني أريد أن أعود بعمل يحترم الجمهور المصري، والشعب المصري هما أصحاب الشأن في تاريخي، مضيفة أنها لا ترغب بالظهور فقط كـ”تحصيل حاصل".

فيلم سلمى 

وتشارك النجمة السورية سولاف فواخرجي بفيلمها “سلمى” في فعاليات الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والتي تختتم فعالياتها غدا الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري. 

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

وشارك في المهرجان هذا العام 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًّا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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