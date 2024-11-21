الخميس 21 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مدبولي في لقاء جماهيري بالوادي الجديد: 100 مليار جنيه استثمارات ضخمة تعزز التنمية بالمحافظة

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
ads

في أثناء زيارته اليوم لمحافظة الوادي الجديد، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاء جماهيريًا ضم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعددًا من العمداء، والمشايخ، ومجموعة من القيادات التنفيذية بالمحافظة.  
حضر اللقاء كل من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، والسيدة حنان مجدي، نائبة محافظ الوادي الجديد.  

 

محافظ الوادي الجديد: الإنجازات الكبيرة بفضل دعم القيادة السياسية

وخلال اللقاء، رحب اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، برئيس مجلس الوزراء في زيارته الثالثة للمحافظة، كما رحب بالمشاركين في اللقاء، مؤكدًا أن كل الإنجازات التي تحققت على أرض المحافظة كانت بفضل توجيهات رئيس الجمهورية، ودعم رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون المستمر مع الوزراء، وبمشاركة أهل الوادي الجديد.  

الزملوط: الوادي الجديد كانت أرضًا خصبة لمشروعات رائدة

وقدم المحافظ عرضًا عن جهود المحافظة في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن إجمالي مساحة المحافظة يبلغ 440098 كم2، حيث تمثل 44% من مساحة الجمهورية و67% من مساحة الصحراء الغربية. كما أشار إلى أن الوادي الجديد كانت أرضًا خصبة لمشروعات رائدة، مثل مشروع استصلاح مليون ونصف المليون فدان.  

 

الوادي الجديد أول مدينة خضراء صديقة للبيئة.. والخارجة عاصمة البيئة العربية 

كما أشار إلى فوز المحافظة بلقب "أول مدينة خضراء صديقة للبيئة"، وفوز مدينة الخارجة بلقب "عاصمة البيئة العربية"، إضافة إلى اختيار المحافظة عضوًا مؤسسًا في اتحاد طريق الحرير للمدن السياحية.  
وفي إطار تسويق التمور، سجلت المحافظة أطول سلسلة تمور بموسوعة جينيس، كما توسعت في زراعة النخيل وزرعت 2.5 مليون نخلة، إلى جانب إنشاء أول مجمع مميكن في العاصمة الإدارية للمحافظة.

مشروعات بنية تحتية ضخمة وحياة كريمة في الوادي الجديد

كما عرض المحافظ الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري بقرى ومركز مدينة الفرافرة، مشيرًا إلى أن 97% من المشروعات قد تم تنفيذها في مجالات التعليم والصحة والشباب والرياضة.  

 

حجم الاستثمارات في الوادي الجديد يتجاوز الـ100 مليار جنيه

وأشار المحافظ إلى أن حجم الاستثمارات في المحافظة يصل إلى 100 مليار جنيه في مختلف المشروعات التنموية، مؤكدًا أن ذلك جزء من خطة تنموية مستدامة في الفترة المقبلة.

 

رئيس الوزراء: التنمية المتكاملة هي الحل للمستقبل

وعقب رئيس مجلس الوزراء بأن عنوان تلك الاستثمارات هو التنمية المتكاملة، متمثلة في مشروعات تضع المواطن المصري في قلب عملية التنمية. كما أشار إلى المشروع العملاق بزراعة أكثر من 2 مليون ونصف المليون نخلة جديدة، مؤكدًا أن هذه المشروعات سترتبط بعدد من القطاعات المهمة.  

وأضاف رئيس الوزراء: "نربط الوادي الجديد بشبكة طرق متطورة ووسائل نقل حديثة، كما نتوسع في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة إلى الصحة والتعليم والشباب والرياضة".  

رسالة دعم من رئيس الوزراء لأبناء الوادي الجديد

وقال رئيس الوزراء: "زيارتي لمحافظة الوادي الجديد تمثل لي طاقة إيجابية كبيرة لمستقبل مشرق لبلدنا"، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة من أبناء المحافظة، ومؤكدًا أن تلك الإنجازات هي نتاج العمل الجاد والمستمر من الجميع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد محافظة الوادى الجديد محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد الدكتور مصطفى مدبولي

مواد متعلقة

مدبولي يتفقد اصطفاف المعدات الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة الخارجة (صور)

مدبولي: إنشاء مجتمع زراعي متكامل على مساحة مليون فدان بمحافظة الوادي الجديد

الوادي الجديد تُطلق أول نموذج لعاصمة إدارية إقليمية متصلة رقميًا بالقاهرة (صور)

مدبولي يعقد لقاءً جماهيريًّا مع عمد ومشايخ الوادي الجديد بحضور نواب البرلمان

مدبولي خلال تفقده جامعة الوادي الجديد: اهتمام غير مسبوق بالتعليم العالي في مصر (صور)

مدبولي يتفقد القرية التراثية بالخارجة ومعرض "أيادي مصر" (صور)

رئيس الوزراء يشهد افتتاح نادي الهجن والفروسية الدولي بالوادي الجديد (صور)

رئيس الوزراء يستعرض جهود استمرار السيطرة على الدين الخارجي.. مدبولي: مصر لن تتأخر أو تتقاعس عن سداد التزاماتها.. ونستهدف عودة القاهرة كمركز إقليمي ودولي لصناعة السيارات

الأكثر قراءة

تهديد زيزو بالقتل يثير الغضب، مشجع الزمالك يعتذر ويناشد الإدارة لإعادته، والجمهور يطالب بالعقاب (فيديو)

ارتفاع سعر جرام الذهب قبل اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس

تفاصيل اجتماع السيسي بعدد من قادة القوات المسلحة بحضور وزير الدفاع ورئيس الأركان

قال بيقولوا السيسي عمل ايه، مدبولي يستمع لقصيدة من طالبة بالوادي الجديد (صور)

الراتب 50 ألف جنيه شهريًّا، الإمارات تعلن عن وظائف للمصريين وهذه الشروط وطريقة التقديم

السيسي يجتمع بعدد من قادة القوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024

هيئة البث الإسرائيلية بعد حكم الجنائية الدولية: نتنياهو وجالانت لن يستطيعا زيارة 120 دولة

منوعات

المزيد

العثور على سائح بريطاني ميتًا في "بالوعة للمياه" بتايلاند

أول لقاء بين أطول وأقصر امرأتين في العالم

صورة هاري ستايلز في جنازة ليام باين تثير تعاطف الجمهور

دبي تدخل موسوعة جينيس بإنتاج أكبر سبيكة ذهبية في التاريخ (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

يبدأ من 28 جنيها، أسعار الأرز الأبيض اليوم الخميس بالسوق المحلية

الراتب 50 ألف جنيه شهريًّا، الإمارات تعلن عن وظائف للمصريين وهذه الشروط وطريقة التقديم

جهزوا الشتوي قضي الأمر، الأرصاد تحذر من طقس الـ 72 ساعة القادمة

الرسوم والمستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سورة لقمان وسبب وصايا لقمان لابنه

ما حكم إخراج الفدية عن الصلوات الفائتة عن الميت؟ دار الإفتاء تجيب

بالأسماء، الأوقاف تعتمد 62 خطيبًا من المحالين للمعاش

المزيد
الجريدة الرسمية