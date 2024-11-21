مدبولي في لقاء جماهيري بالوادي الجديد: 100 مليار جنيه استثمارات ضخمة تعزز التنمية بالمحافظة

في أثناء زيارته اليوم لمحافظة الوادي الجديد، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاء جماهيريًا ضم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعددًا من العمداء، والمشايخ، ومجموعة من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

حضر اللقاء كل من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، والسيدة حنان مجدي، نائبة محافظ الوادي الجديد.

محافظ الوادي الجديد: الإنجازات الكبيرة بفضل دعم القيادة السياسية

وخلال اللقاء، رحب اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، برئيس مجلس الوزراء في زيارته الثالثة للمحافظة، كما رحب بالمشاركين في اللقاء، مؤكدًا أن كل الإنجازات التي تحققت على أرض المحافظة كانت بفضل توجيهات رئيس الجمهورية، ودعم رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون المستمر مع الوزراء، وبمشاركة أهل الوادي الجديد.

الزملوط: الوادي الجديد كانت أرضًا خصبة لمشروعات رائدة

وقدم المحافظ عرضًا عن جهود المحافظة في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن إجمالي مساحة المحافظة يبلغ 440098 كم2، حيث تمثل 44% من مساحة الجمهورية و67% من مساحة الصحراء الغربية. كما أشار إلى أن الوادي الجديد كانت أرضًا خصبة لمشروعات رائدة، مثل مشروع استصلاح مليون ونصف المليون فدان.

الوادي الجديد أول مدينة خضراء صديقة للبيئة.. والخارجة عاصمة البيئة العربية

كما أشار إلى فوز المحافظة بلقب "أول مدينة خضراء صديقة للبيئة"، وفوز مدينة الخارجة بلقب "عاصمة البيئة العربية"، إضافة إلى اختيار المحافظة عضوًا مؤسسًا في اتحاد طريق الحرير للمدن السياحية.

وفي إطار تسويق التمور، سجلت المحافظة أطول سلسلة تمور بموسوعة جينيس، كما توسعت في زراعة النخيل وزرعت 2.5 مليون نخلة، إلى جانب إنشاء أول مجمع مميكن في العاصمة الإدارية للمحافظة.

مشروعات بنية تحتية ضخمة وحياة كريمة في الوادي الجديد

كما عرض المحافظ الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري بقرى ومركز مدينة الفرافرة، مشيرًا إلى أن 97% من المشروعات قد تم تنفيذها في مجالات التعليم والصحة والشباب والرياضة.

حجم الاستثمارات في الوادي الجديد يتجاوز الـ100 مليار جنيه

وأشار المحافظ إلى أن حجم الاستثمارات في المحافظة يصل إلى 100 مليار جنيه في مختلف المشروعات التنموية، مؤكدًا أن ذلك جزء من خطة تنموية مستدامة في الفترة المقبلة.

رئيس الوزراء: التنمية المتكاملة هي الحل للمستقبل

وعقب رئيس مجلس الوزراء بأن عنوان تلك الاستثمارات هو التنمية المتكاملة، متمثلة في مشروعات تضع المواطن المصري في قلب عملية التنمية. كما أشار إلى المشروع العملاق بزراعة أكثر من 2 مليون ونصف المليون نخلة جديدة، مؤكدًا أن هذه المشروعات سترتبط بعدد من القطاعات المهمة.

وأضاف رئيس الوزراء: "نربط الوادي الجديد بشبكة طرق متطورة ووسائل نقل حديثة، كما نتوسع في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة إلى الصحة والتعليم والشباب والرياضة".

رسالة دعم من رئيس الوزراء لأبناء الوادي الجديد

وقال رئيس الوزراء: "زيارتي لمحافظة الوادي الجديد تمثل لي طاقة إيجابية كبيرة لمستقبل مشرق لبلدنا"، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة من أبناء المحافظة، ومؤكدًا أن تلك الإنجازات هي نتاج العمل الجاد والمستمر من الجميع.

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