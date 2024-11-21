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أخبار مصر

1.1 مليون جنيه لأسر المتوفين، بدء إجراءات صرف منحة لضحايا حادث "المطرية - بورسعيد"

محمد جبران وزير العمل،فيتو
محمد جبران وزير العمل،فيتو

 أعلن محمد جبران وزير العمل، اليوم الخميس عن بدء إجراءات صرف منحة تعويض قيمتها 70 ألف جنيه، بواقع 10 آلاف جنيه لكل مُصاب من العمال الـ7، ضحايا حادث تصادم أتوبيس نقل العاملين بإحدى شركات بورسعيد، مع سيارة نصف نقل على طريق "المطرية –بورسعيد"، الأسبوع الماضي، والذين نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، ومازالوا داخل العناية المركزة، وذلك من صندوق الخدمات الاجتماعية التابع للوزارة.

ووجه الوزير مديرية العمل بمحافظة بورسعيد، بمتابعة صرف كافة المستحقات الخاصة بالضحايا من جانب صاحب العمل.

 

وبحسب بيان صحفي وبتوجيهات الوزير  نجحت المديرية في تنظيم مفاوضة ناجحة أسفرت عن إقرار صاحب العمل صرف مستحقات تصل إلى 100 ألف جنيه لأسر المتوفين في الحادث، والذين بلغ عددهم 11 عاملا، بإجمالي مليون و100 ألف جنيه، مع استمرارية صرف مرتباتهم الشهرية لصالح أسرهم، ومنحة فورية من الشركة قدرها 10 آلاف جنيه لكل مصاب. 

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