المشدد 6 سنوات لمسجل خطر في حيازة 90 تذكرة هيروين بالموسكي

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة مسجل خطر بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح أبيض بمنطقة الموسكي.



وكان قسم شرطة الموسكي تلقي معلومات تفيد اتجار شخص في المواد المخدرة وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.



وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على مسجل خطر له معلومات جنائية وبتفتيشه عثر بحوزته على 90 تذكرة من الهيروين المخدر وسلاح أبيض ومبلغ مالي وهاتف محمول.



وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بهدف الاتجار والمبلغ المالي حصيلة بيع المواد المخدرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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