للعام الثاني على التوالي، "ميدار" ترعى النسخة الـ 28 من معرض Cairo ICT

تواصل شركة "ميدار" للاستثمار والتنمية العمرانية، المؤسس والمطور العام لمدينتي "مستقبل سيتي" و"مدى MADA " في شرق القاهرة، ترسيخ مكانتها في تطوير المدن الذكية المتكاملة والمستدامة، من خلال مشاركتها كراعٍ رئيسي

Master Sponsor في النسخة الـ 28 لمعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT 2024.

ويُعد المعرض الحدث الأبرز في مجال التكنولوجيا بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وتأتي مشاركة "ميدار" ورعايتها للمعرض للعام الثاني على التوالي تأكيدًا على التزامها بتبني أحدث التقنيات التكنولوجية وتوظيفها في تطوير المدن الذكية التي تطورها ميدار، مما يسهم في خلق مجتمعات عمرانية ذكية ومستدامة تلبي احتياجات السكان وفق أعلى معايير الجودة والابتكار.



و أعرب المهندس أيمن القوصي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية"، عن فخر الشركة برعايتها للمعرض للعام الثاني على التوالي، مؤكدًا أن هذا الحدث يُعد فرصة هامة للتعرف على أحدث الابتكارات التكنولوجية التي تدعم رؤية "ميدار" لتطوير مدن ذكية ومستدامة.

وأوضح "القوصي" أن التكنولوجيا أصبحت ركيزة أساسية في تحقيق التطور العمراني، وهو ما تسعى الشركة إلى تحقيقه من خلال دمج التقنيات الحديثة في كافة مشاريعها العمرانية.

وأضاف "القوصي": "نحن نلتزم بتطبيق أحدث الإبتكارات والحلول التكنولوجية لتعزيز تجربة الحياة في مدن ميدار. وقد حصلنا مؤخرًا، كأول شركة في مصر، على رخصة إنترنت الأشياء (IoT) من جهاز تنظيم الاتصالات وحماية المستهلك، مما يتيح لنا تقديم نموذج متكامل للمدن الذكية. ويمثل ذلك نقلة نوعية في تطوير المدن المملوكة لميدار مثل مدينة "مستقبل سيتي" التي تعد من أبرز مدن الجيل الرابع في مصر، ومدينة "مدي MADA" التي تُعتبر من مدن الجيل الخامس، والتي تضم مناطق ترفيهية وتعليمية وطبية وتجارية وسكنية، صُممت وفق أحدث الطرز المعمارية لتكون وجهة متميزة وجاذبة للاستثمارات على المستويين الإقليمي والعالمي".

ويضم هيكل ملكية ميدار نخبة من المؤسسات الاقتصادية الكبرى في مصر وهي (بنك مصر – بنك الاستثمار القومي -– البنك الأهلي المصري – شركة المقاولون العرب).

وتعتبر "ميدار" الشريك المفضل للكيانات الاستثمارية الكبرى سواء المصرية أو الأجنبية، وتمتلك "ميدار" محفظة أراضي تقدر بنحو 11 ألف فدان بمنطقة شرق القاهرة، وتعتبر "مستقبل سيتي" هي أول المدن التي أطلقتها "ميدار" وتمتد على مساحة 5200 فدان، ونجحت "ميدار" في جذب 28 شركة من كبريات شركات التطوير العقاري بمختلف التخصصات لتنمية وتطوير 42 مشروعًا في "مستقبل سيتي"، كما أطلقت ميدار مؤخرا مدينة "مدىMADA "والتي تقدر مساحتها 5800 فدان بواجهة تمتد بطول 3 كيلومترات على طريق القاهرة السويس، وتضم (مدينة ترفيهية - Theme Park - مدينة للتسوق - مدينة تعليمية - مدينة طبية بالاضافة الي مناطق سكنية)، لتستوعب مدن "ميدار" مليون نسمة تقريبًا بواقع 500 ألف نسمة بكل مدينة.

وبجانب المدن التي أسستها "ميدار"، أسست أيضا مجموعة من الشركات لخدمة قاطني المدن المملوكة لشركة "ميدار" والمستثمرين وفق أعلى مستويات الجودة، وهم شركة "CTRL" المسؤولة عن إدارة المرافق

Facility Management، وشركة النقل والمواصلات "WAYZ" وشركة "CIRCUIT" لتوزيع الكهرباء، وكل هذه الشركات تم تأسيسها على أحدث النظم وأعلى مستوى تقني، بشكل يؤكد انفراد "ميدار" بتأسيس شركات تابعة لها لتقديم خدمات متفردة للسكان والمستثمرين.



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