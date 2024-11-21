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رياضة

في بيان رسمي، الاتحاد الغاني يعتذر للجماهير بعد فشل التأهل لأمم إفريقيا

غانا
غانا

 أصدر الاتحاد الغاني لكرة القدم بيانا رسميا يعتذر من خلاله لجماهير البلاك ستارز عن فشل التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 التي تقام في المغرب.

 

بيان رسمي للاتحاد الغاني

وقال الاتحاد الغاني في بيان رسمي اليوم: 

يود الاتحاد الغاني لكرة القدم (GFA) أن يعرب عن خالص اعتذاره لشعب غانا الطيب بسبب عدم قدرة النجوم السوداء على التأهل لكأس الأمم الأفريقية 2025.

نحن نتفهم خيبة الأمل والإحباط الذي سببه هذا الفشل، ونشارك جماهيرنا الحبيبة الألم والحزن. نحن نعترف بأن أداء الفريق لم يكن على مستوى التوقعات العالية للأمة، ولهذا نأسف حقًا.

 

نود أن ننتهز هذه الفرصة للتعبير عن امتناننا العميق لمشجعي كرة القدم المخلصين لدعمهم وتشجيعهم المستمر طوال حملة التصفيات. إن شغفك وتفانيك هما ما يدفعنا إلى السعي نحو التميز.
 

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