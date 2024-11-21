إحالة سائق متهم بدهس سيدة مسنة أثناء عبورها الشارع في عين شمس للمحاكمة

أمرت نيابة عين شمس بإحالة سائق، متهم بدهس سيدة مسنة أثناء عبورها شارع أكتوبر في عين شمس، مما أسفر عن مصرعها للمحاكمة الجنائية.



حادث تصادم في عين شمس

وكان قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا بوقوع حادث مروري أسفر عن متوفاة بدائرة القسم.

بالفحص تبين أنه حال عبور سيدة شارع 6 أكتوبر بدائرة القسم صدمتها سيارة نتج عن ذلك إصابتها التى أودت بحياتها.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.



شكاوى من حوادث التصادم في شارع 6 أكتوبر بعين شمس

وتقع العديد من الحوادث على شارع 6 أكتوبر في عين شمس بسبب السرعة الزائدة للسيارات على هذا الشارع، فيما يطالب الأهالي بإيجاد آلية للحد من الحوادث، مثل إنشاء مطبات في مناطق عبور المواطنين.

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