لذة التائبين.. !

هناك حالات لا يجوز فيها الندم؛ فإذا فعلت خيرا في إنسان ثم جحده فلا تندم على ما فعلته لمثل هذا الجاحد؛ بشرط أن يكون فعلك للخير ابتغاء مرضاة الله..هنا انتظر مكافأتك من الكريم الذي لا تنفد خزائنه ولا حدود لكرمه وعطاياه، ففي الحديث القدسي يقول الله عز وجل: يا عبادي ! لو أنَّ أوَّلَكم وآخرَكم وجِنَّكم وإِنسَكم اجتمعوا وكانوا على أفجرِ قلبِ رجلٍ منكم لم يُنقِصْ ذلك من مُلكي مثقالَ ذرَّةٍ، ويا عبادي ! لو أنَّ أوَّلَكم وآخرَكم وجِنَّكم وإنسَكم اجتمَعوا في صعيدٍ واحدٍ فسألوني جميعًا فأعطيتُ كلَّ إنسانٍ منهم مسألتَه لم يُنقِصْ ذلك ممَّا عندي إلَّا كما يُنقِصِ المَخيطُ إذا غُمِس في البحرِ، يا عبادي ! إنَّما هي أعمالُكم تُرَدُّ إليكم، فمن وجد خيرًا فليحمَدْني ومن وجد غيرَ ذلك فلا يلومَنَّ إلَّا نفسَه"..فهل بعد كل هذا يمكن أن تندم..!!

الندم في بعض المواقف سوء عمل؛ وغياب نية صالحة تدفع المرء لفعل الخير بينما ذهنه وقلبه معلق بردود أفعال البشر؛ فإن أحسنوا فرح وإن أنكروا معروفه حزن وندم وهذا هو الخسران الحقيقي!



الندم نقص إيمان ونقصان عقل، فهو لا يفيد شيئا وأصعب الندم وأقساه ما كان بعد فوات الأوان كالندم يوم القيامة يوم يقول المرء يا ليتني ثم لا يجد سوى سوء العاقبة.

هذا هو الندم السلبي الذي يضر صاحبه أكثر مما ينفعه..لكن هناك ندما آخر مطلوب بل وواجب كالندم بعد توبة نصوح صادقة لا يعلم صدقها إلا الله تعالى.. إن الندم هنا على ما فات شرط واجب حتى تقبل التوبة، وهنا يغسل الندم قلب التائب كما تغسل الدموع مقلة العين.. وكلما كان الندم شديدا كان قبول التوبة مرجوا..فاندم على عمر ضيعته بلا عمل صالح يكون زادك في سفر طويل وظلمات لا ينيرها إلا عمل صالح يقبله الله ويكون رفيقك في ظلمة القبر !!

أندم على فقير لم تمد له يد العون، أو والد أو أم لم تحسن إليه وتسدي إليه ما يجب من بر وطاعة ورفق وحسن صحبة ترتد إليك معروفا في كبرك من ولد أحسنت تربيته !!

هنا يأتي الندم ليطهر النفوس والقلوب ليعيد إليها الصفاء والنقاء والراحة ويكتب لها حياة جديدة يستوى فيها كل شيء، فلا يحزن القلب على فوات اللذة، ولا يتعجل العطاء والخيرات فهو يعيش في معية الوهاب الذي إذا أعطى أدهش بالعطاء، وإذا رضى فذاك غاية المنى ولذة اللذات.

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