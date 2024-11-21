بمناسبة اليوم العالمي للتلفزيون، 179.06 ألف ساعة بث مرئي عام 2023 - 2024

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس نشرة بمناسبة اليوم العالمي للتلفزيون.

وجاءت أهم المؤشرات الإحصائية عن الهيئة الوطنية للإعلام ما يلى:

- بلغ إجمالي عدد ساعات البث المرئي لكافة قنوات التليفزيون (القنوات الرئيسية - القــنوات الإقليمية - قنــوات النيــل المتخصصة - القــنوات الإخبـــارية) 179.06 ألــف ساعة خلال عـــــام ( 2023/2024)

احتل المجـال الاجتماعي النـصيب الأكـبر في عـدد ساعـــات الإرســـال حــيث بلغ 51360.17 ساعة بنسبة 28.68٪ من إجمالي عدد الساعات بمتوسط 140.20 يوميًا خلال عــــام ( 2023/2024).

يليه الـمجال السياسي بعدد ساعات 22456.25 ساعة بنسبة 12.54 ٪ بمتوسط 61.21 ساعة يوميًا يليه المجال الترفيهي بعـدد ساعـات 21590.21 ساعــــة بنسبة 12.06 ٪ بمتــوسط 58.59 ســاعـــة يـــوميًّا خــلال عــــام ( 2023/2024).

• المتوسط اليومي لساعات البث المرئي للقنوات الرئيسية والإقليمية:

- بلغ المتـوسـط اليـومي لـساعات الـبـث الـمرئي بالقـنوات الرئيسية والإقليمية (الأولي، الثانية، القاهرة، القنال، الإسكندرية، الــدلتا، الصـعـيد، طـيبة) 153.15 ساعة يـومـيًّا خلال عام ( 2023/2024)

• عدد ساعات الخدمات الإخبارية:

- بـلغ عدد ساعات بث الخدمات الإخبارية (قناة مصر الإخبارية – النيل الدولية – إذاعة الأخبار "راديو مصر") 26352 ساعة خــلال عــام ( 2023 /2024) وتتضمن عــدد ساعات الإرســال 8784 ســاعة خاصة بالبث المسموع لراديو مصر

• عدد ساعات بث قطاع التليفزيون (الرئيسية / الفضائية):

- بلـغ إجـمالــي عـــدد ساعـــات بـث قـطـــاع التـليـفزيـون (القناة الأولي – القناة الثانية– الفضائية المصرية– الفضائية الموجهة لأمريكا– تايم سبورت) 43.9 ألـف ســاعة خــلال عــــام ( 2023/2024)

• عدد ساعات بث قطاع قنوات النيل المتخصصة:

- بلــغ إجمالي عدد ساعات بث قطــاع قــنوات النيل المتخصصة (دراما – سبورت– لايف – سينما – كوميدي – العائلة – الثــقافيــة – القــناة التعـليمية – مــاسبيرو زمان) 79056 ساعــة خــلال عــام ( 2023/2024)

- بلــغ المـجــال الاجتماعي أعــلي نســبة لــعــــدد ســاعــــات البــث المرئي بـقــطــــاع قــنـــــوات النــيل المتــخصــصة حيث بلغ 26550.45 ساعة بنسبة 33.58٪ من إجمالي عدد ساعات الإرسال يليه المجال الترفيهي 13332.45 ساعة بنسبة 16.86٪ خــلال عــــام ( 2023/2024)

اليوم العالمي للتلفزيون

واليوم العالمي للتلفزيون الذي يحتفل به يوم 21 نوفمبر مــن كل عــام والذى أقرته الأمم المتحدة عـام 1996 أول منتدى عالمي للتلفزيون، والهدف من الاحتفال باليوم العالمي للتلفزيون هـو تسليط الضوء على دور التلفزيون في تعزيز الحوار والتفاهم بين الثقافات والشعوب في جميع أنحــاء العالم، وكذلك دوره في نشر المعرفة والتثقيف والترفيه، وتهدف هذه المناسبة إلى تشجيع المنظمات والأفراد على استخدام هذه الوسيلة بطريقة إيجابية وبناءة لخدمة المجتمع.

ويعتبر التلفزيون وسيلة اتصال قوية وفعالة حيث يمكن استخدامه لنشر الأخبار والمعلومات وكذلك لتثقيف وتعليم المشاهدين، كما يمكن استخدام التلفزيون في نشر الثقافة والفنون وكذلك في ترويج المنتجات التجارية، وبما أن التلفزيون يصل إلى ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم فإن الاحتفال باليوم العالمي للتلفزيون يساعد على تعزيز الوعي بأهمية هذه الوسيلة القــوية في تحقيق التقدم والتطور في جميع مجــالات القضـايا الاقتصادية والاجتماعية.

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