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رياضة

الأهلي يعلن اليوم تفاصيل إصابة وسام أبو علي

وسام أبو علي
وسام أبو علي

الدوري الممتاز، قال مصدر داخل النادي الأهلي إن الجهاز الطبي سوف يعلن اليوم التشخيص الرسمي لإصابة وسام أبو علي مهاجم الأهلي الذي غادر معسكر منتخب فلسطين مؤخرا بسبب الإصابة.

وخضع وسام أبو علي لعدد من الفحوصات الطبية والأشعة من أجل الاطمئنان على إصابته في وجه القدم.

ويعلن الأهلي عبر منصاته الرسمية اليوم تفاصيل الإصابة كاملة. 

وتستعد الأندية المصرية لاستئناف بطولة الدوري الممتاز بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، وخوض  منتخب مصر مباراتين أمام كاب فيردي وبوتسوانا في الجولتين الخامسة والسادسة بتصفيات أفريقيا.

 

موعد مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري المصري 

ويواجه الأهلي فريق الاتحاد السكندري غدا الجمعة الموافق 22 من الشهر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً بالجولة الثالثة من بطولة الدوري.

 

ترتيب الأهلي في الدوري المصري 

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط، فيما يأتي الاتحاد في المركز الثالث بنفس الرصيد ولكن فارق الأهداف في صالح الأهلي.

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