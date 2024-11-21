الخميس 21 نوفمبر 2024
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محافظات

رئيس مركز إسنا يبحث الموقف التنفيذي للمشروعات بقرى حياة كريمة

أثناء الاجتماع
أثناء الاجتماع

 ترأس الدكتور محمد رزق رئيس مركز ومدينة إسنا بمحافظة الأقصر، الاجتماع الأسبوعي للتنسيق ومناقشة آخر مستجدات تنفيذ المرافق ضمن مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بقرى إسنا، وذلك بحضور المهندس ضاحى عبده مدير التخطيط بالمركز ومسئولى كلا من شركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الغاز والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة الاتصالات وشركة الكهرباء ومكتب دار الهندسة.

 

حياة كريمة 

 وتناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب الصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والغاز الطبيعي بقرى مبادرة حياة كريمة، وتم تحديد نسب التنفيذ وتحديثها طبقا للأعمال ومناقشة معوقات المشروعات ووضع حلول جذرية لها.

 

ووجه رئيس المركز مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة الانتهاء من جميع المرافق بالشوارع التى تم تحديدها تمهيدا لرصفها بقريتي العضايمة والقرايا.

وشدد رئيس المركز على مسئول الغاز الطبيعي بضرورة رفع الرمال والمخلفات على الطريق الزراعى الغربي أمام نجع أبو حميد، ووضع إشارات تحذيرية بالمناطق التى بها حفر للمحابس الخاصة بالغاز.


جاء ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وبناء على توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، بالمتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها.

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