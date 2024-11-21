القومي للمسرح يناقش النقد الفني في سبعينيات القرن الماضي (صور)

أقام المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بقيادة الفنان إيهاب فهمي؛ ندوة تناولت "النقد الفني في سبعينيات القرن الماضي.. وجهي العملة"، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء أمس الأربعاء بقاعة الفنون بالمجلس الأعلى للثقافة، في إطار إلقاء الضوء على تاريخ النقد الفني المصري، والتذكير بأعلام وجهي العملة الفنية.

ندوة النقد الفني في سبعينيات القرن الماضي

وتحدثت الباحثة المسرحية رانيا عبد الرحمن، المشرف على إدارة المسرح بالمركز القومي للمسرح قائلة: أهلا بكم في ندوة جيل السبعينيات الذي اعتبره على المستوى الشخصي أفرز جيلا من أفضل النقاد والكتاب، ونحاول اليوم إلقاء الضوء على النقد الفني في هذه الحقبة الزمنية التي شهدت تطورا كبيرا في إنتاج العروض المسرحية.

وقالت الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز: والدي كان رافضا بشدة دخولي المجال الفني، ولكن بعد تكريمي من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر؛ وافق ورحب جدا بممارسة فن التمثيل، وقال لي: (طالما تم تكريم الفن من الزعيم جمال عبد الناصر يبقى الفن له قيمة فنية كبيرة).



وأضافت سميرة عبد العزيز: الفنان كرم مطاوع طلبني في عمل مسرحي وتم نقلي من وزارة التعليم إلى الثقافة، وكانت بدايتي المسرحية من خلال العمل المسرحي "وطني عكا" الذي ظل عرضه لمدة ٨ شهور على المسرح، أنا بنت النقد الفني الذي بدأ في الستينيات، جميع النقاد كتبوا عني، ويعتبر النقد الفني هام جدا في حياة الفنان، كما تعتبر المقالات النقدية في صالح الفن وصالح الفنان لأنها تلقي عليه الضوء.

وأشاد الفنان إيهاب فهمي بالحراك الفني الحالي والفعاليات الثقافية التي تشهدها وزارة الثقافة منذ تولي الدكتور أحمد فؤاد هنو حقيبة الثقافة.

وأضاف فهمي: نسعى منذ تولينا قيادة المركز القومي للمسرح إلى نشر الثقافة المسرحية من خلال الندوات والحلقات النقاشية والدراسات النقدية في هذا المجال الفني، ومن خلال ندوة اليوم نحاول التذكير والتعريف برموزنا الفنية خلال حقبة زمنية هامة من تاريخنا الفني.

واختتمت الندوة بتكريم الفنان إيهاب فهمي للفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، والناقد المسرحي الكبير محمد بهجت، وأهدى كلا منهما شهادة تقدير من المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ تقديرا لمشاركتهما المتميزة في هذه الندوة.

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