1257.5 مليون إسترليني حجم التبادل التجارى بين مصر وبريطانيا خلال أول 5 أشهر من 2024

عقد جهاز التمثيل التجاري، الاجتماع التنسيقي الموسع للجهات الوطنية المصرية أعضاء الجانب المصري في اللجنة الفرعية برئاسة الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله- رئيس التمثيل التجاري وبحضور الوزير المفوض التجاري ناصر حامد مدير شئون الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بالتمثيل التجاري وبمشاركة ممثلي وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وزارة المالية، ووزارة السياحة والآثار، بالإضافة إلى ممثلي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والحجر الزراعى المصرى.

تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة

ويأتى هذا في إطار جهود التمثيل التجارى المكثفة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة والإعداد للاجتماع المشترك للجنة الفرعية المصرية البريطانية خلال شهر ديسمبر القادم

حجم التبادل التجارى بين مصر والمملكة المتحدة خلال عام 2023

وفي هذا الصدد، استعرض رئيس التمثيل التجارى موقف التبادل التجارى بين البلدين، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجارى بين مصر والمملكة المتحدة خلال عام 2023 ما قيمته 2862 مليون جنيه إسترليني.

حجم التبادل التجارى بين مصر والمملكة المتحدة خلال الفترة يناير/مايو 2024

وأشار إلى أن إجمالي حجم التبادل التجارى بين مصر والمملكة المتحدة، بلغ 1257.5 مليون إسترليني خلال الفترة يناير/مايو 2024، وسجلت الصادرات المصرية غير البترولية خلال نفس الفترة ارتفاع بنسبة 9.6% لتحقق 517.4 مليون جنية إسترليني.

وأوضح ان إجمالي رصيد رأس المال المصدر للاستثمارات البريطانية وصل في مصر حتى نهاية يونيو 2024 إلى حوالي 20.09 مليار دولار أمريكى.

مقترحات تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة

كما تناول الاجتماع مقترحات تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة وفرص زيادة نفاذ الصادرات الزراعية والغذائية المصرية إلى السوق البريطاني ومقترح السماح بتصدير الأغذية المركبة المصرية إلى المملكة المتحدة، وإجراءات إصدار شهادات الحلال واتفاق المساعدة الإدارية المتبادل وتبادل الوثائق إلكترونيًا في مجال الجمارك، كذا تحديث اتفاقية الاستثمار المشتركة بين البلدين والاعداد والترتيب لعقد مؤتمر الاستثمار المصري البريطاني المقترح عقده خلال العام القادم.

التمثيل التجارى: أهمية تنمية وتعزيز علاقات التعاون التجارى والاستثمارى بين مصر والمملكة المتحدة

أكد الوزير المفوض يحيى الواثق بالله خلال اللقاء على أهمية تنمية وتعزيز علاقات التعاون التجارى والاستثمارى بين مصر والمملكة المتحدة، وترفيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

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