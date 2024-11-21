المعدن الأصفر يواصل الارتفاع في الأسواق.. الجرام يقفز 105 جنيهات.. ارتفاع الجنيه الذهب بمحال الصاغة.. وهذه أبرز الأسباب

يواصل الذهب الصعود فى الأسواق المحلية داخل الاسواق بصورة كبيرة وسط توقعات بالمزيد من الارتفاع الفترة المقبلة ومع الاتجاه نحو خفض الفوائد الأمريكية وعلى المستوى العالمي.

اسعار الجنيه الذهب بعد الزيادة

وارتفعت أسعار الجنيه الذهب منذ بداية تعاملات الأسبوع (الأحد الماضي) وحتى تعاملات اليوم بصورة جنونية.

وتحركت أسعار الجنيه الذهب من مستوى 28480 جنيهًا في بداية الأسبوع الجاري إلى مستويات 29960 جنيهًا خلال التعاملات الجارية.

وبلغ مقدار الزيادة فى الجنيه الذهب خلال الفترة الأسبوع الجاري نحو 1480 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم في الأسواق

أسعار الذهب المحلى فى الأسواق اليوم الخميس وعقب الزيادة التي لاحقت بالجرامات والعيارات المختلفة بصورة تصل الى 115 جنيه جاءت كالتالى:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4280 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3745 جنيهًا.

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3210 جنيهًا وعلى صعيد الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى نحو 29960 جنيهًا.

اسباب ارتفاع المعدن الأصفر

وكشف نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق بالغرفة التجارية بالقاهرة، وأحد تجار الصاغة، إلى أن المعدن الأصفر يرتفع على مدار الأيام الثلاثة الماضية بصورة ملحوظة.

وأوضح السكرتير السابق لشعبة الذهب بالغرفة التجارية إلى أن الذهب شهد صعودًا ملحوظًا محليًّا بعد صعود سعر الاونصة العالمية، لافتا الى ان الصراعات الدائرة فى غزة وبين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية تساهم فى اشتعال اسعار الذهب.

ولفت سكرتير الشعبة السابق فى تصريحات له، إلى أنه من المتوقع أن يظل الذهب مرتفعًا إذا استمرت نفس الأسباب فى الحدوث وهو زيادة السعر العالمى للاوقية واستمرار الصراعات والحروب.

وتابع سكرتير الشعبة السابق إلى أن الطلب على الذهب العام الجاري كان متوسط على المستوى المحلي.

أسعار الذهب فى البورصة العالمية

وارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس للجلسة الرابعة على التوالي مدعومة بزيادة الطلب على الملاذ الآمن وسط احتدام الحرب الروسية-الأوكرانية في وقت يترقب فيه المستثمرون مؤشرات عن أسعار الفائدة بالولايات المتحدة.

بورصة الذهب

وزادت العقود الفورية للذهب 0.2% مسجلة 2654.50 دولار للأوقية بحلول الساعة 0023 بتوقيت جرينتش.

كما صعدت أيضا العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنفس النسبة لتسجل 2657.10 دولار للأوقية.

كانت أوكرانيا قد أطلقت أمس الأربعاء وابلا من صواريخ ستورم شادو البريطانية على روسيا، وهو أحدث سلاح غربي جديد يُسمح لها باستخدامه ضد أهداف في العمق الروسي بعد يوم من إطلاقها صواريخ أتاكمز الأمريكية.

كما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، الأمر الذي زاد من التوترات الجيوسياسية.

السياسة النقدية الأمريكية وتأثيرها على الذهب

أشار بعض صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى انفتاحهم على المزيد من التيسير.

قال أوستن جولسبي من بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، إنه طالما استمر التضخم في الانخفاض نحو هدف البنك المركزي البالغ 2%، فإن أسعار الفائدة ستكون "أقل بكثير" على مدى الأشهر الـ12 إلى 18 المقبلة.

وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز، إن التخفيض في ديسمبر لا يزال مطروحًا على الطاولة.

وتودى تخفيض الفوائد على المستوى العالمي إلى مزيد من الإقبال على المعدن الأصفر وكذلك احتمالية صعوده فى الأسواق.

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