الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر تدريباته في السادسة مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري غدا في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز، والتي من المقرر ان تقام في تمام الساعة الثامنة مساءًاعلى استاد السلام.

ومن المنتظر أن يعلن السويسري مارسيل كولر قائمة اللاعبين التي ستشارك باللقاء على أن يدخل الفريق في معسكر مغلق بأحد فنادق التجمع الخامس بعد انتهاء المران.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط، فيما يأتي الاتحاد في المركز الثالث بنفس الرصيد ولكن فارق الأهداف في صالح الأهلي.

وعاد وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي إلي القاهرة امس، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها رفقة تواجده مع منتخب فلسطين خلال فترة التوقف الدولي.

وتعرض وسام أبو علي للإصابة قبل مباراة منتخب فلسطين أمام كوريا الجنوبية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم والتي انتهت بالتعادل 1-1.

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