رئيس جامعة جنوب الوادي يشهد المؤتمر العلمي الدولي الثاني لكلية التمريض

شهد الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادى انطلاق فعاليات المؤتمر العلمى الدولى الثانى لكلية التمريض والذى تنظمه كلية التمريض بقنا فى الفترة من ٢٠ إلى ٢١ نوفمبر الجارى بحضور الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور جمال عبد الحميد الصغير عميد كلية التمريض والدكتورة إيمان أحمد الشاذلى وكيل كلية التمريض لشئون الدراسات العليا والبحوث.

أكد رئيس الجامعة فخره بكلية التمريض لأنها كليه الرحمة والإتقان والرعاية والمواساة وكل المعاني الإنسانية والمهنية الجميلة.



البرامج التخصصية في مجال التمريض

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بحضور المؤتمر العلمي لكلية التمريض للعام الثاني، مؤكدًا تميز الجامعة في كل ما تقدمه للباحثين والطلاب، مقدمًا الشكر لهيئة التدريس بكلية التمريض والضيوف من كليات التمريض المشاركة والطلاب مؤكدا أن الجامعة تسعى إلى العمل على البرامج التخصصية في مجال التمريض فى الفترة المقبلة.

وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة قد حققت مرحلة الانتشار الأفقي للكليات الطبية وتتبقى التخصصات في المرحلة القادمة، والتي تساعد على بناء قدرات العاملين في المجال الطبي وتحقيق جاهزية للعمل بفترة تدريب أقل.

وأشاد بالتكامل بين كليات التمريض مؤكدا أن تنظيم مثل هذه المؤتمرات يساعد على تبادل الخبرات وطالب ببذل مزيد من التعاون والتقارب العلمي بين كليات التمريض، مؤكدا أن تأدية رسالة العلم هو السلعة الغالية التى يجب الحفاظ عليها.

عميد كلية التمريض بقنا

أكد الدكتور جمال عبد الحميد الصغير عميد كلية التمريض ان المؤتمر يدور في يومه الأول حول مناقشة بعض الموضوعات المطروقة حديثا في تخصص التمريض موزعة على ثلاث جلسات تغطي دور الذكاء الاصطناعي وتحقيق التنمية المستدامة بالنظر لتحديات البيئة وتغير المناخ العالمي وفي اليوم الثاني يقدم المؤتمر ورشة عمل لمدة ساعتين ونصف عن طرق البحث العلمي إلى جانب البرنامج الاجتماعي.

وأشار عميد كلية التمريض إلى أن التمريض يمثل ركيزة أساسية في الخدمة الصحية، وأن هذا المؤتمر يأتي لتحقيق هدف تبادل الخبرات ودعما لتحسين الخدمة الصحية المقدمة لأهالي إقليم الصعيد والبحر الأحمر والوادي الجديد لتكون طبقا لأحدث إرشادات الممارسة المتعارف عليها عالميا قدم عميد كلية التمريض الشكر والامتنان إلى كل من قدم الدعم والمساندة لإنجاز هذا المؤتمر وخاصة بالذكر الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة والإدارة العليا بجامعة جنوب الوادي.

كما تقدم بالشكر لفريق العمل وعلى رأسه الدكتورة إيمان أحمد الشاذلي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث وكل فريق العمل من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين على جهدهم الدؤوب المستمر لإنجاز هذا العمل.

وأكدت الدكتورة إيمان أحمد الشاذلي وكيل كلية التمريض لشؤون الدراسات العليا والبحوث أن هذا المؤتمر يسعى عبر جلساته العلمية إلى مناقشة التحديات الملحة في مجال التمريض واستكشاف الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والابتكار لتحقيق التنمية المستدامة وقدمت الشكر للدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي على دعمه المستمر ومساندته لكلية التمريض، كما تقدمت بالشكر والتقدير لنواب رئيس الجامعة الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وفى نهاية الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تم تقديم دروع المؤتمر لرئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة وعميد كلية التمريض ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وبعض ضيوف المؤتمر المشاركين من كليات تمريض الجامعات لمصرية.

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