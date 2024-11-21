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رياضة

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

الدوري الممتاز، تستعد الأندية لانطلاق بطولة الدوري الممتاز بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، وخوض  منتخب مصر مباراتين أمام كاب فيردي وأخرى مع التعادل بوتسوانا في الجولتين الخامسة والسادسة بتصفيات أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري المصري 

ويواجه الأهلي فريق الاتحاد السكندري غدا الجمعة الموافق 22 من الشهر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً بالجولة الثالثة من بطولة الدوري.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري 

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط، فيما يأتي الاتحاد في المركز الثالث بنفس الرصيد ولكن فارق الأهداف في صالح الأهلي.

فيما يعود وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي إلي القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها رفقة تواجده مع منتخب فلسطين خلال فترة التوقف الدولي. 

وتعرض وسام أبو علي للإصابة خلال مباراة منتخب فلسطين أمام كوريا الجنوبية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم والتي انتهت بالتعادل 1-1.

ويتواصل الجهاز الطبي بالنادي الأهلي مع وسام أبو علي مهاجم الفريق بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب فلسطين. 

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