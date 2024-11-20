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وزير التموين يفوز بجائزة التميز والإنجاز المصرفي العربي 2024

الدكتور شريف فاروق
الدكتور شريف فاروق وزير التموين خلال التكريم

شارك الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية في فعاليات ملتقى الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب والمنعقد، اليوم الأربعاء، بالقاهرة بعنوان البنك المستدام: دورالتدقيق الداخلي وإدارة المخاطر والامتثال لضمان الازدهار والاستقرار"، وذلك خلال الفترة من 20-21 نوفمبر 2024. 

 ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على أهمية التدقيق الداخلي في القطاع المصرفي في ظل التحولات المالية السريعة التي يشهدها القطاع.  


وقام الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب بتكريم الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بجائزة التميز والإنجاز المصرفي العربي للعام 2024.

وقدم وزير التموين الشكر للقائمين علي تنظيم هذا الملتقى وتقديره لهذا التكريم، وقد تناول  في كلمته أهمية تعزيز الرقابة والشفافية في القطاع المالي والتجاري. 

وأشاد الدكتور شريف فاروق بالدور الحاسم الذي يلعبه التدقيق الداخلي في ضمان النزاهة والكفاءة داخل المؤسسات، مؤكدًا على أهمية تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

كما أشار إلى الجهود المبذولة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية في تحسين نظم الرقابة وتطوير البنية التحتية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويعد هذا اللقاء فرصة كبيرة لتبادل الخبرات والمعرفة بين كبار الخبراء والمصرفيين في العالم العربي، بما يسهم في تطوير وتحسين ممارسات التدقيق الداخلي في القطاع المصرفي وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المستقبلية، وكذلك فرصة لتبادل الأفكار والرؤى بين الخبراء والمختصين لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات التدقيق والتمويل.

 

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الاتحاد الدولي للمصرفيين القطاع المصرفي القطاع المالي تعزيز النمو الاقتصادي

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