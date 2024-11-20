الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

غدا،جلسة حوارية مع المونتير أحمد حافظ بمهرجان القاهرة السينمائي

أحمد حافظ
أحمد حافظ

ينظم  مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ45، في الثانية عشر ظهر غدا الخميس 21 نوفمبر على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، جلسة حوارية مع أحمد حافظ  أحد أشهر مونتيري الأفلام في مصر، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما.

يقدم "حافظ" خلال هذه الجلسة، التي تديرها المخرجة مريم أبو عوف، كواليس عمله في أفلام شهيرة، ويمنح الحضور نظرة تفصيلية عن حرفة تشكيل السرد من خلال فن المونتاج.

ويشارك حافظ عبر الجلسة رؤيته حول عملية اتخاذ القرار الإبداعي والتعاون مع المخرجين والدور الحيوي للمونتير في سرد القصة عبر الشاشة.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولى

فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، والتي تقام في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، تمثل منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.

تتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.

 

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أحمد حافظ مهرجان القاهرة صناعة السينما خبار الفن الفن

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