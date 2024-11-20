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رياضة

نجم توتنهام مشيدا بـ منتخب فلسطين: يقدمون أفضل ما لديهم ونتعلم منهم

مباراة فلسطين وكوريا
مباراة فلسطين وكوريا الجنوبية

أشاد سون هيونج مين، نجم توتنهام وقائد منتخب كوريا الجنوبية، بأداء منتخب فلسطين، بعد تعادل الفريقين 1/1 في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء، ضمن الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2026. 

وقال نجم توتنهام في تصريحات صحفية: "أريد أن أشيد بالمنتخب الفلسطيني، لقد كانوا يعملون بجد أمامنا على مدار المباراة، رغم أنهم يتعرضون لظروف صعبة للغاية، ولكنهم يقدمون أفضل ما لديهم، أعتقد أن هناك شيئًا يمكننا تعلمه منهم".

ويحتل منتخب فلسطين يحتل المركز السادس في المجموعة بثلاث نقاط، بينما يتصدر المنتخب الكوري برصيد 14 نقطة.

وتعادل منتخب فلسطين مع كوريا الجنوبية، بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت، اليوم الثلاثاء، على استاد عمّان الدولي، ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى لكأس العالم 2026.

وتقدم منتخب فلسطين بالهدف الأول في الدقيقة 12 عن طريق زيد قنبر، ثم تعادل لكوريا الجنوبية اللاعب هيونج مين سون  في الدقيقة 16. 

وجلس عمر فرج مهاجم نادي الزمالك على مقاعد بدلاء الفدائي طوال المباراة أمام كوريا الجنوبية.   

كما غاب وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي عن منتخب فلسطين أمام كوريا الجنوبية، بسبب الإصابة التي لحقت به. 

تشكيل منتخب فلسطين أمام كوريا الجنوبية 

 

ترتيب منتخب فلسطين وكوريا الجنوبية

ويشارك الفريق للمرة الأولى في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية، حيث يأمل فى تحقيق الانتصار من أجل البقاء في المنافسة للتأهل إلى كأس العالم.

وكان الفريقان تقابلا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة، حيث انتهت المباراة بالتعادل السلبي في كوريا الجنوبية.

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منتخب فلسطين سون هيونج مين كوريا الجنوبية توتنهام تصفيات كأس العالم

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