كواليس انقلاب «جوميز» على مهاجم الزمالك.. المدرب البرتغالى أشعل غضب سيف الدين الجزيرى.. واللاعب يهدد بالرحيل عن ميت عقبة

يبدو أن أيام التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك باتت معدودة داخل البيت الأبيض بعد وصول علاقته مع البرتغالى جوزيه جوميز إلى طريق مسدود خاصة بعد استبعاد اللاعب من قائمة مباراة الزمالك أمام سموحة فى الجولة الثانية من منافسات الدورى المصرى الممتاز.



وكشفت مصادر مقربة من الجزيرى أن التونسى أبدى غضبه بشدة من استبعاده من مواجهة الزمالك الأخيرة أمام سموحة والتى انتهت بفوز الأبيض 2-0، خاصة أنه كان جاهزًا من الناحية الفنية والبدنية.



وعلمت «فيتو» أن سيف الجزيرى تحدث مع البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بعد استبعاده من مباراة سموحة وأبدى غضبه وتعجبه خاصة أنه كان المهاجم رقم 1 فى خطة الخواجة.



وقال مصدر فى الزمالك إن سيف الجزيرى غاضب بشدة خاصة أنه كان المهاجم الأساسى للفريق خلال بطولتى السوبر الإفريقى والمصرى الماضيتين وأثار قرار استبعاده من مواجهة سموحة دهشته.



وقال إن سيف الجزيرى قال لجوميز إنه ملتزم فى التدريبات الجماعية للزمالك مما لا يوجد سبب واضح فى استبعاده.



وأشار إلى أن سيف الدين الجزيرى يرفض أن يستمر فى الزمالك إذ استمر خارج حسابات جوزيه جوميز الذى اعتمد عليه فى دقائق معدودة فى أول مباراة بالدورى أمام البنك الأهلى ثم استبعده فنيا فى لقاء سموحة بالجولة الثانية.



وأضاف أن جوميز يرى أن سيف الجزيرى لا يتدرب بجدية خلال الفترة الماضية لذلك قرر إعطاء الفرصة لناصر منسى أولًا ثم حسام أشرف والفلسطينى عمر فرج.



وأضاف أن جوميز يضع ناصر منسى المهاجم رقم 1 حاليا فى الفريق خاصة أنه سجل 3 أهداف فى آخر 4 مباريات للزمالك.



وقال المصدر إن جوميز لا يمانع فى رحيل سيف الدين الجزيرى فى يناير أو الصيف المقبلين بشرط التعاقد مع مهاجم أجنبى سوبر.



وأشار إلى أن جوميز تحدث مع الإدارة فى ضرورة التعاقد مع مهاجم أجنبى سوبر بحثًا عن المنافسة على جميع البطولات رغم تواجد 5 مهاجمين فى قائمة الأبيض.



ويرى جوميز أن المهاجمين المتواجدين فى الفريق حاليا مميزن ولكن يريد مهاجما من الطراز الرفيع ليكون رقم 1 فى الفريق مثل ما يمتلك منافساة الأهلى وبيراميدز.



من جانبه فجر حازم فتوح، وكيل أعمال اللاعب سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، مفاجأة بشأن استعانة اللاعب بمحام دولى تونسى للتعامل مع القلعة البيضاء وتولى الملف خلال الفترة القادمة. وقال حازم فتوح: سيكون المحامى الدولى التونسى أنيس بن ميم، المتحدث الرسمى باسم سيف الجزيري، وسيتولى ملف اللاعب خلال المرحلة القادمة، وهو الوحيد الذى سيكون له الحق فى التصرف نيابة عن اللاعب.



وأضاف: «سيف لاعب كبير ويتعامل بشكل احترافى، وأنا دورى كوكيل ينتهى عند الاتفاقات المالية والأمور التفاوضية فقط، الأمور القانونية تكون عن طريق محام ورجل قانون.

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