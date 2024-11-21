الخميس 21 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

كواليس انقلاب «جوميز» على مهاجم الزمالك.. المدرب البرتغالى أشعل غضب سيف الدين الجزيرى.. واللاعب يهدد بالرحيل عن ميت عقبة

جوميز, فيتو
جوميز, فيتو

يبدو أن أيام التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك باتت معدودة داخل البيت الأبيض بعد وصول علاقته مع البرتغالى جوزيه جوميز إلى طريق مسدود خاصة بعد استبعاد اللاعب من قائمة مباراة الزمالك أمام سموحة فى الجولة الثانية من منافسات الدورى المصرى الممتاز.


وكشفت مصادر مقربة من الجزيرى أن التونسى أبدى غضبه بشدة من استبعاده من مواجهة الزمالك الأخيرة أمام سموحة والتى انتهت بفوز الأبيض 2-0، خاصة أنه كان جاهزًا من الناحية الفنية والبدنية.


وعلمت «فيتو» أن سيف الجزيرى تحدث مع البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بعد استبعاده من مباراة سموحة وأبدى غضبه وتعجبه خاصة أنه كان المهاجم رقم 1 فى خطة الخواجة.


وقال مصدر فى الزمالك إن سيف الجزيرى غاضب بشدة خاصة أنه كان المهاجم الأساسى للفريق خلال بطولتى السوبر الإفريقى والمصرى الماضيتين وأثار قرار استبعاده من مواجهة سموحة دهشته.


وقال إن سيف الجزيرى قال لجوميز إنه ملتزم فى التدريبات الجماعية للزمالك مما لا يوجد سبب واضح فى استبعاده.


وأشار إلى أن سيف الدين الجزيرى يرفض أن يستمر فى الزمالك إذ استمر خارج حسابات جوزيه جوميز الذى اعتمد عليه فى دقائق معدودة فى أول مباراة بالدورى أمام البنك الأهلى ثم استبعده فنيا فى لقاء سموحة بالجولة الثانية.


وأضاف أن جوميز يرى أن سيف الجزيرى لا يتدرب بجدية خلال الفترة الماضية لذلك قرر إعطاء الفرصة لناصر منسى أولًا ثم حسام أشرف والفلسطينى عمر فرج.


وأضاف أن جوميز يضع ناصر منسى المهاجم رقم 1 حاليا فى الفريق خاصة أنه سجل 3 أهداف فى آخر 4 مباريات للزمالك.


وقال المصدر إن جوميز لا يمانع فى رحيل سيف الدين الجزيرى فى يناير أو الصيف المقبلين بشرط التعاقد مع مهاجم أجنبى سوبر.


وأشار إلى أن جوميز تحدث مع الإدارة فى ضرورة التعاقد مع مهاجم أجنبى سوبر بحثًا عن المنافسة على جميع البطولات رغم تواجد 5 مهاجمين فى قائمة الأبيض.


ويرى جوميز أن المهاجمين المتواجدين فى الفريق حاليا مميزن ولكن يريد مهاجما من الطراز الرفيع ليكون رقم 1 فى الفريق مثل ما يمتلك منافساة الأهلى وبيراميدز.


من جانبه فجر حازم فتوح، وكيل أعمال اللاعب سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، مفاجأة بشأن استعانة اللاعب بمحام دولى تونسى للتعامل مع القلعة البيضاء وتولى الملف خلال الفترة القادمة. وقال حازم فتوح: سيكون المحامى الدولى التونسى أنيس بن ميم، المتحدث الرسمى باسم سيف الجزيري، وسيتولى ملف اللاعب خلال المرحلة القادمة، وهو الوحيد الذى سيكون له الحق فى التصرف نيابة عن اللاعب.


وأضاف: «سيف لاعب كبير ويتعامل بشكل احترافى، وأنا دورى كوكيل ينتهى عند الاتفاقات المالية والأمور التفاوضية فقط، الأمور القانونية تكون عن طريق محام ورجل قانون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الدين الجزيري الزمالك البيت الأبيض جوميز سموحة

مواد متعلقة

الزمالك يكشف حقيقة طلب جوميز رحيل سيف الدين الجزيري

بعد أنباء عن رحيله، جوميز يعقد جلسة خاصة مع كونراد ميشالاك

أخبار الرياضة اليوم: مفاجأة في حراسة مرمى المنتخب الوطني.. الجزيري يعود لتدريبات الزمالك.. والكاف يخاطب الأهلي وبيراميدز

الأكثر قراءة

طعنوه بسيخ حديدي، مقتل نجل وكيل وزارة التعليم بأسيوط وإصابة ابن عمه في "حنة عريس"

ميت يودع ميتا، وفاة مسؤول في عزاء نجل وكيل وزارة التعليم بشكل مفاجئ تهز أسيوط

قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب بالأسواق، وزيادة خيالية خلال أسبوع

انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

جهزوا الشتوي قضي الأمر، الأرصاد تحذر من طقس الـ 72 ساعة القادمة

باسم يوسف يغازل نجوى كرم: خبرة والله والمطربة ترد(فيديو)

صرف موظفين اتحاديين وتوفير 500 مليار، ماسك يكشف خطة الإصلاح

بالاسماء، إصابة 10 أشخاص في تصادم  سيارة نقل بـ"ميكروباص" بالصحراوى الغربى بسوهاج

منوعات

المزيد

بسبب قضية "مكافحة الاحتكار"، قرار يلزم جوجل ببيع متصفح "كروم"

صفعت ابنتها على حلبة "WWE"، لقطات مثيرة لمرشحة ترامب لوزارة التعليم (فيديو)

ترامب يرحب بصناع المحتوي واليوتيوبرز في البيت الأبيض

"روس كوسموس" تعتزم تأجير الأقمار الصناعية لجهات مدنية بأسعار مخفضة

المزيد

خدمات

المزيد

جهزوا الشتوي قضي الأمر، الأرصاد تحذر من طقس الـ 72 ساعة القادمة

الرسوم والمستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر

استقرار أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 20-11-2024 في الأسواق

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء 20/ 11/ 2024

المزيد

انفوجراف

5 محظورات خلال فترة الدعاية الانتخابية للاتحادات الطلابية بالجامعات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 21 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 21 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 21 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية