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ثقافة وفنون

يسرا: حسين فهمي صديق العمر، ولن نسمح لـ السوشيال ميديا بإفساد علاقتنا

يسرا وحسين فهمي
يسرا وحسين فهمي

انطلق قبل قليل حفل تكريم النجمين حسين فهمي ويسرا، بجائزة عمر الشريف الممنوحة من الجائزة العالمية جولدن جلوب.

وقالت يسرا على هامش حضورها حفل تكريم الجولدن جلوب المُقام حاليا بأحد الفنادق المطلة على النيل: أشعر بسعادة وفخر لتكريمي رفقة زميلي وصديق عمري النجم حسين فهمي، بواحدة من أعرق الجوائز على الاطلاق.

وأضافت يسرا: تابعت منذ أيام ما تسببت فيه السوشيال ميديا من أزمة بيني وبين صديق العمر حسين فهمي، بسبب تغيبي عن حفل افتتاح الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، ولست وحدي من تابعت فأيضا حسين فهمي تجاهل تلك الأزمة وتقبل اعتذاري عن الغياب.. وأود أن أوكد أننا لن نسمح بأن تؤثر السوشيال ميديا والأحاديث السخيفة على علاقتنا.

وتقيم جولدن جلوب حفل تكريم كبير للنجمين يسرا وحسين فهمي، اليوم الأربعاء، لمنحهم جائزة "عمر الشريف".

ويأتي هذا التكريم تقديرًا لإسهاماتهما الكبيرة في إثراء السينما العربية وتطوير صناعة الفن في الشرق الأوسط.

جائزة "عمر الشريف"


تُمنح جائزة "عمر الشريف"، التي تحمل اسم أحد أعظم رموز السينما المصرية والعالمية، للأفراد الذين تركوا بصمة فنية واضحة وساهموا في تعزيز قيمة الإنتاج السينمائي المصري والعربي عالميًا. عُرف عمر الشريف بكونه أول ممثل عربي يفوز بجائزة جولدن جلوب، ليصبح أيقونة تربط بين الفن العربي وهوليوود.

جوائز جولدن جلوب


تُعد جوائز Golden Globes من أبرز الجوائز العالمية في مجالي السينما والتلفزيون منذ انطلاقها عام 1944. تجتذب هذه الفعالية السنوية نخبة المبدعين والفنانين من مختلف أنحاء العالم، معترفًا بإنجازاتهم في صناعة الترفيه. كما تسهم الجوائز في دعم المبادرات الخيرية، حيث خصصت على مدار 30 عامًا أكثر من 55 مليون دولار لمشاريع إنسانية، وترميم الأفلام، ودعم المجتمعات المحرومة للوصول إلى صناعة السينما.
 

 

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يسرا حسين فهمي جولدن جلوب مهرجان القاهرة اخبار الفن

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