محافظ كفرالشيخ يقدم واجب العزاء فى وفاة اللاعب «محمد شوقي» (صور)

أدّى اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، مساء اليوم الأربعاء، واجب العزاء في وفاة اللاعب محمد شوقي، لاعب نادي كفرالشيخ الرياضي، وذلك بمقر النادي بمدينة كفرالشيخ، بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، والمهندس عبدالحميد مصطفى، رئيس مجلس إدارة نادي كفرالشيخ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء فريق كرة القدم بالنادي، وعدد من القيادات التنفيذية والشبابية والرياضية.

وأعرب محافظ كفرالشيخ، عن بالغ الحزن والأسى لرحيل اللاعب، «محمد شوقي»، مؤكدًا أن الراحل كان من الأسماء البارزة في نادي كفرالشيخ الرياضي، موجهًا خالص العزاء والمواساة لأسرة اللاعب «محمد شوقي»، ونادي كفرالشيخ الرياضي، والرياضيين وشباب كفرالشيخ، داعيًا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأنّ يدخله فسيح جناته، ويلهم ذويه وزملائه الصبر والسلوان.

وكان قد نعى محافظ كفرالشيخ، اللاعب «محمد شوقي»، لاعب نادي كفرالشيخ الرياضي، الذي وافته المنية أول أمس، على خلفية الأزمة الصحية التي مر بها منذ ما يقرب من أسبوع، خلال مباراة فريق كفرالشيخ أمام القزازين بدمياط في دوري القسم الثاني الممتاز «ب».

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