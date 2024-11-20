إعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملة مكبرة بالإسكندرية

قادت المهندسة زينب السيد رئيس حي وسط بالإسكندرية اليوم الأربعاء، حملة مكبرة للتفتيش علي المنشآت والصيدليات للتأكيد من الاشتراطات الصحية.

وتجولت الحملة بشوارع ابن زهير، مصطفي محمد صبري، ولاجتيه، وأسفرت عن تحرير ١٩ محضر متنوع و١٨ انذار، واعدام ٥٠ كجم مواد غذائيه متنوعة فاسدة ومتغيرة الخواص، والتحفظ علي ٥٣١ علبة سجائر مجهولة المصدر.

حيث قامت إدارة التغذية بمنطقة وسط الطبية بتحرير ٨ محاضر لعدم توافر اشتراطات النظافة،وعدم حمل شهادات صحية، بالإضافة إلي اعدام ٥٠ كجم مواد غذائيه فاسدة،وقام الامن الصناعي بتحرير عدد ٤ محاضر لعدم تأمين المنشآت ضد اخطار الحريق والكهرباء، وقامت إدارة شؤون البيئة بحي وسط بتحرير ١ محضر و٢ انذار لمخالفة قانون البيئة، كما قامت الإدارة العامة للرصد البيئي بتحرير ٢ محضر لعدم وجود حاويات وعدم التعاقد مع شركة نهضة مصر.

كما قامت في السياق ذاته إدارة تموين وسط بمشاركة حماية المستهلك، بتحرير ٤ محاضر تموين لعدم الاعلان عن الاسعار،وبيع سجائر مجهولة المصدر والتحفظ على ٥٣١ علبة سجائر مجهولة المصدر.

كما قامت إدارة الايرادات بالحي بتحصيل مبلغ ٢٢ الف جنيه غرامات فورية، وقامت إدارة رخص المحلات بالحي بتحرير ١٠ انذارات لمنشآت للتوجه إلى مركز اصدار التراخيص بالحي لاستخراج رخصة وفقا للقانون الجديد لرخص المحلات، ،و قام مكتب العمل بتحرير ٤ انذارات لمخالفة قانون العمل،وقامت شركة المياه بتحرير ٢ انذار لعدم تركيب عدادات مياه تجاريه،بالإضافة إلى رفع ٨٠ حالة إشغال متنوع.

نسقت الحملة إدارة العلاقات العامة والإعلام، بمشاركة كافة الجهات التنفيذية:الصحة،الطب البيطري، التموين،حماية المستهلك،الامن الصناعي، التفتيش الصيدلي، الإدارة العامة للمتابعة، والإدارة العامة للرصد البيئي،️ كما شارك فيها من حي وسط ادارات (رخص المحلات - الرصد البيئي- شؤون البيئة، الايرادات- اشغال الطريق، والعلاقات العامة).

يأتي هذا ️وفقا لتوجيهات الفريق احمد خالد محمد سعيد محافظ الإسكندرية- بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية حماية للصحة العامة وتحقيق الانضباط.

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