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محافظات

توقيع عقود تقنين أراضى أملاك الدولة بمحافظة قنا

توقيع عقود تقنين
توقيع عقود تقنين أراضى أملاك الدولة بمحافظة قنا

سلم سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وذلك طبقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا،دفعة  من العقود الابتدائية لتقنين أراضى أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعى اليد وعددها ٢٧ عقدا، وذلك بعد أن تم استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفنى والتثمين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون، جاء ذلك بحضور مسئول التقنين بالوحدة، ومسئول الأملاك وعدد من المواطنين أصحاب طلبات التقنين.

استلام العقد النهائى بقنا

وأكد رئيس المركز أنه تم توزيع هذه العقود على المواطنين من واضعى اليد بعد إنهاء إجراءات السداد لـ25٪ من القيمة الرسمية لهذه القطع وتقسيط المبالغ المتبقية ليتم سدادها على عدة أقساط ليتم بعدها استلام العقد النهائى.

وشدد رئيس المركز على رؤساء الوحدات المحلية القروية بمواصلة الجهود المبذولة وتكثيف العمل فى إنهاء الإجراءات الخاصة بتقنين أراضى أملاك الدولة كل فى نطاق كل قرية وإستكمال كافة الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفنى والتثمين لباقى الطلبات المقدمة من المواطنين وتحصيل مستحقات الدولة بمعرفة اللجنة المختصة.

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الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا محافظ قنا قنا مدينة قنا مركز قنا

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