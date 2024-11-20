حبس عامل وسائق توك توك لحيازتهما مخدرات بسوهاج

عامل وسائق توك توك بمنطقة النوايب بساحل طهطا، حيث عثر معهما على عدد من تذاكر الشابو المعدة للبيع، ومبلغ مالى وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

مدير الأمن يتلقى إخطارا بضبط عامل وسائق وبحوزتهم مخدر الشابو

تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من العميد رأفت رشوان رئيس فرع بحث الشمال بتمكن الرائد أحمد البريري ومعاونيه النقيب أحمد أبو حسوب والنقيب هيثم عبدالحميد من ضبط كل من م.ح. عمره ٣٥ عاما سائق توك توك مقيم بالنوايب وم.م. عمره ٤٥ عامًا عامل مقيم ش أبو الهوى بمنطقة النوايب وبحوزته ٣٠ تذكره شابو ومبلغ مالي ٥٠٠ جنيه

خلال التحقيقات المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة والاتجار بالمخدرات

وخلال التحقيقات بالمواجهة أقر المتهمان بحيازتهم للمخدرات، والمبلغ المالى حصيلة البيع، وتحرر المحضر اللازم

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