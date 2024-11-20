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حوادث

حبس شخصين لإدارتهما مصنعا لإنتاج المخدرات في الإسماعيلية

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت النيابة العامة بالاسماعيلية حبس اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بالإسماعيلية لقيامهما بتصنيع المواد المخدرة والاتجار بها وبحوزتهما مضبوطات تقدر قيمتها المالية قرابة 7 مليون جنيه، وذلك ٤ ايام علي ذمة التحقيقات. 

ضبط مصنع لتصنيع  مخدر الشابو والحشيش فى الاسماعيلية بـ 7 ملايين جنيه 

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية قيام تشكيل عصابي مكون من (اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة – مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو صوير) بتصنيع المواد المخدرة والاتجار بها وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذين من دائرة مركز شرطة أبو صوير مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي. 

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما مضبوطات أبرزها (بندقية آلية – عدد من الطلقات – 70 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 28 كيلو جرام من مخدر الهيدرو – 4 كيلو جرام من مخدر الشابو – 10 آلاف قرص مخدر – أدوات تصنيع). 

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (7 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية  وجاري العرض على النيابة العامة.

 

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