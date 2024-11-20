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رياضة

مانشستر سيتي يقترب من ضم نجم ليفركوزن بـ 100 مليون إسترليني

فيرتز، فيتو
فيرتز، فيتو

كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الأربعاء، بأن نادي مانشستر سيتي انضم لسباق التعاقد مع هدف ليفربول وريال مدريد، في الصيف المقبل.

مانشستر سيتي يقترب من ضم فلوريان فيرتز 

وكانت تقارير صحفية، قد أكدت وجود اهتمام من جانب ليفربول وريال مدريد لضم الألماني فلوريان فيرتز، نجم بايرن ليفركوزن، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب شبكة "Teamtalk" الإنجليزية، فإن مانشستر سيتي يتقدم على ليفربول وريال مدريد في سباق ضم فيرتز.

وأشار التقرير، إلى أن اقتراب رحيل المدرب الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لباير ليفركوزن، بنهاية الموسم الجاري، ينبئ برحيل معظم نجوم الفريق.

وأضاف التقرير، أن مانشستر سيتي بات قريبا من إعلان تجديد عقد مدربه بيب جوارديولا، ويعد هذا القرار بمثابة إغراء لفيرتز باللعب تحت قيادة المدرب الأفضل في العالم.

قيمة بيع فلوريان فيرتز 

ولن تقل القيمة المالية لرحيل فيرتز عن 100 مليون جنيه إسترليني.

وشارك فيرتز هذا العام في 17 مباراة مع باير ليفركوزن في جميع المسابقات، حيث أحرز 7 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

 

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