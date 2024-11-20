الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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محافظات

نائب محافظ قنا يتفقد الأعمال النهائية للسوق الحضاري بمجمع المواقف

نائب محافظ قنا يتفقد
نائب محافظ قنا يتفقد الأعمال النهائية للسوق الحضاري

تفقد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، الأعمال الإنشائية النهائية للسوق الحضاري بمجمع المواقف بمدينة قنا، تمهيدًا لافتتاحه قريبًا، وذلك للوقوف على حجم الأعمال المنفذة وتسريع وتيرة الإنجاز، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافقه خلال الجولة اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وسيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، ومحمد حسن، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.

برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

ومن جانبه أوضح نائب محافظ قنا، أن السوق الحضاري يجري تنفيذه بمنطقة مجمع المواقف بمدينة قنا، بتمويل من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ويضم 149 محلًّا تجاريًّا، بالإضافة إلى كافيتيريا، ومبنى إداري، ومسجد، وساحة انتظار للسيارات، بتكلفة مالية تُقدر بـ20 مليون جنيه.

وأضاف "عمر" أنه فور الانتهاء من تنفيذ السوق الحضاري، سيتم نقل الباعة من الأسواق العشوائية الحالية إلى السوق الجديد، بهدف تحسين المظهر الحضاري لشوارع المدينة وتقليل الازدحام بها، مؤكدًا على أهمية إنشاء الأسواق الحضارية كبديل للأسواق العشوائية، لما لها من دور في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وإضفاء مظهر جمالي وحضاري على المحافظة، إلى جانب توفير فرص عمل حقيقية للشباب وتعزيز ثقافة العمل الحر.

 

 

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