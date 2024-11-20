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ثقافة وفنون

تفاصيل ظهور فتحي عبد الوهاب في مسلسل "المداح"

فتحي عبد الوهاب،
فتحي عبد الوهاب، فيتو

يظهر الفنان فتحى عبد الوهاب خلال أحداث الجزء الخامس من مسلسل “المداح” الذى يقوم ببطولته الفنان حمادة هلال، والمقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل.

ومن المقرر أن يظهر فتحي عبد الوهاب عن طريق الفلاش باك في أولى مشاهد الحلقة الأولى من الجزء الخامس للعمل، على هيئة شيطان، بينما يظهر مرة ثانية في آخر الحلقة في صورة العالم التي كان عليها في الجزء الرابع من العمل.

وكان قد اعتذر الفنان فتحي عبدالوهاب عن المشاركة بشكل كامل في الجزء الخامس من مسلسل المداح، بعد ارتباطه بمسلسل آخر سيقوم بتقديمه في موسم رمضان المقبل.

 

أبطال مسلسل المداح

وضم مسلسل المداح بجانب حمادة هلال مجموعة من النجوم خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، هلا سمير، عفاف رشاد، فتحي عبد الوهاب، سهر الصايغ، هبة مجدي، أحمد خالد صالح، تامر شلتوت، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

وشارك أيضا في الجزء الرابع من «المداح» كل من فتحي عبد الوهاب ومحمد دياب، المنضمين حديثًا لأبطال العمل، إضافة إلى أبطال الأجزاء الماضية الذين لم تنته أدوارهم في أحداث العمل، مثل هند بنت الأحمر التي قدمت دورها الفنانة لوسى.

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فتحي عبدالوهاب مسلسل المداح حمادة هلال المداح 5 اخبار الفن

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