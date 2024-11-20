رئيس الوزراء يكشف مفاجأة سارة بشأن إنتاج حقل ظهر والربط الكهربائي مع أوروبا

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزرء:"حقل ظهر كانت مشكلته الكبرى متعلقة بتوقف الشركة الإيطالية عن ضخ الاستثمارات لزيادة معدل الإنتاج بسبب تأخرنا في سداد المستحقات في موعدها".

وأضاف أنه بعد لقاء الرئيس السيسي مع رئيس شركة إيني الإيطالية، وسداد المستحقات سنشهد عودة الحفار الرئيسي المسئول عن زيادة الأعمال في حقل ظهر بنهاية الشهر الجاري لاسترجاع الإنتاجية الكبيرة للحقل.

وأكد أنه قبل منتصف 2025 سيعود إنتاج حقل ظهر لما كان، وذلك سيقلل الفاتورة الاستيرادية وزيادة تصدير الغاز الطبيعي المسال.

ولفت إلي أن الربط الكهربائي مع اليونان لم يتوقف، والاتحاد الأوروبي رصد التمويل اللازم لذلك، والدراسات الفنية التفصيلية يتم تنفيذها وعملها لبدء أعمال الربط

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