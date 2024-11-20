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ثقافة وفنون

في عيد ميلادها، كيف لعبت الصدفة دورًا هامًا في مشوار هند صبري الفني؟

هند صبري، فيتو
هند صبري، فيتو

تحتفل الفنانة التونسية هند صبري اليوم الأربعاء ٢٠ نوفمبر، بعيد ميلادها، وتعتبر هند واحدة من أبرز نجمات السينما والدراما في الوطن العربي بفضل أدائها المتميز، ومنذ انطلاقتها في عالم الفن، أثبتت هند صبري أنها كانت ولا تزال أيقونة فنية ملهمة.

وبالرغم من المكانة الكبيرة التي أًصبحت تحظى بها هند في عالم الفن والموهبة التي لا يختلف عليها اثنين، إلا أن كثير من الجمهور لا يعلم أن الصدفة كان لها دورًا كبيرًا في مشوار هند صبري الفني.

الدخول إلى عالم الفن بالصدفة! 

لم تكن هند صبري في صغرها تحلم أن تكون ممثلة، حيث قالت هند صبري في تصريحات تلفزيونية لها: “عمري ما كان عندي حس فني وأبص في المراية وأمثل، بالعكس كنت دحيحة جدًّا وبحب المدرسة وكنت الأولى على الفصل والتفوق الدراسي كان بالنسبة لي مهم جدًّا”، وكانت تحلم أن تكون سفيرة وأن تعمل بالسلك الدبلوماسي، ولكن الصدفة لعبت دورًا هامًا في تغيير مسارها.

فقد تلقت عرضًا من المخرجة التونسية مفيدة التلاتلي لكي تشارك معها في فيلم “صمت القصور” عام 1994، ولقد شارك هذا الفيلم في عدد من المهرجانات، ولكن بعد الفيلم عادت واستكملت دراستها وشعرت أنها ليس لها مكانًا في هذا المجال، ومع الوقت بدأت تتوالى عليها العروض الفنية وواصلت هي مشاركاتها، ففي عام 2000 شاركت في فيلم موسم الرجال والذي ظهرت خلاله بشخصية آمنة.

السفر إلى مصر.. صدفة جديدة

وبسبب مهرجان قرطاج السينمائي تعرفت هند صبري على المخرجة إيناس الدغيدي، التي اقترحت عليها السفر إلى القاهرة، ورشحتها لبطولة فيلم "مذكرات مراهقة"، وتم عرض الفيلم عام 2001 وأثار جدلًا واسعًا وقت عرضه، ولكنه بالرغم من ذلك فتح أمامها أبواب الشهرة واختصر لها كثير من المساقات. 

وقالت هند صبري عن هذه المرحلة من حياتها في تصريحات صحفية: "لما جيت مصر كانت صدفة برضو عن طريق المخرجة إيناس الدغيدي.. ولما كبرت شوية اخترت الفن.. كمان اللي خدمني في بداية طريقي هو اني مكنتش فاهمة ولم أعطى الكاميرا اهتمامًا.. كمان عمري ما درست تمثيل لكن اتعلمته من المجال نفسه"، وأضافت هند صبري: "الحظ في الأول حطني مع ناس علمتني كل شيء عن السينما وكنت محظوظة بيهم". 

وبعد مذكرات مراهقة، قادها القدر للمشاركة في فيلم مواطن ومخبر وحرامي مع داوود عبد السيد والذي تعتبر هند صبري نفسها محظوظة للمشاركة به، ومن بعده انطلقت في عالم الفن لتحقق نجاحًا تلو الآخر.

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