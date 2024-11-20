مدبولي يكشف عن رقم كبير لدعم الصادرات وموقف سداد الديون

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن مصر لم ولن تتأخر عن سداد الالتزامات المستحقة عليها من أقساط وفوائد ديون.

التصنيف الائتماني لوكالة فيتش

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل أن قرار وكالة فيتش لرفع التصنيف الائتماني لأربع بنوك مصرية يعكس الثقة في إجراءات الحكومة.

دعم الصادرات

ولفت إلي أن مصر أنفقت أكثر من 60 مليار جنيه خلال السنوات الماضية لدعم ورد أعباء الصادرات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا