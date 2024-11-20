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أخبار مصر

رئيس الوزراء: تحويل 275 ألف سيارة تعمل بالبنزين والسولار إلى الغاز الطبيعي سنويًّا

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء: إن إعادة شركة النصر للسيارات يأتي ضمن استراتيجية تم تبنيها منذ أكثر من عامين لدعم وتنمية هذا القطاع.

وأكد مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده منذ قليل: نستهدف أن تكون مصر مركزًا إقليميًّا لصناعة السيارات.

وقال مدبولي: نستهدف تحويل 275 ألف سيارة تعمل بالبنزين والسولار إلى الغاز الطبيعي المسال سنويًّا، من أجل المساهمة في التوازن البيئي والتوفير على المواطنين من حيث التكلفة، وسنعلن عن برنامج الحوافز وتشجيع المواطن في هذا الشأن ومن المتوقع إعلان ذلك خلال الأسبوع المقبل، ودعم الدولة تحول السيارات من الوقود التقليدي إلى الغاز.

وأكد أنه وجه بالبدء فورًا بتحويل السيارات الحكومة التي تعمل بالسولار أو البنزين إلى الغاز المسال.

ولفت إلى أن الفجوة الرقمية والتكنولوجية تزايدت بين الدول في ظل حاجة الدول النامية.

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