مدبولي: قادرون على استضافة مركز عالمي لتجميع وتخزين الحبوب

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء: إن قمة العشرين شهدت توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره البرازيلي على اتفاق الشراكة الاستراتيجية.

دعم القضية الفلسطينية

وتابع خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده منذ قليل في العاصمة الإدارية: نؤكد على موقف مصر الثابت في دعم القضية الفلسطينية ووقف إطلاق النار في لبنان.

مشروع حياة كريمة

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الرئيس السيسي أكد على تجربة مصر الرائدة للتنمية البشرية من خلال مشروع حياة كريمة.

مركز عالمي لتجميع وتخزين الحبوب

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي جدد تأكيده على قدرة مصر على استضافة مركز عالمي لتجميع وتخزين الحبوب.

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