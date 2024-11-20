مدبولي يشهد توقيع عدد من وثائق التعاون بين مصر والإمارات

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع عدد من وثائق التعاون بين الجانبين المصري والإماراتي في مجالات الصناعة والطاقة.

يأتي ذلك في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على هامش الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء.

وتتضمن الوثائق مشروعات تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، خاصة في القطاعات الحيوية التي تُعد محورًا للتنمية المستدامة.

وتضمنت الاتفاقيات توقيع اتفاقية تفاهم بين مجموعة موانئ أبو ظبي والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتطوير أرض صناعية في شرق بورسعيد.

كما تم توقيع اتفاقية بين مركز تحديث الصناعة وشركة "اينر" كاب الإماراتية وشركة جي اس يو لبحث إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة، وتوقيع اتفاقية بين مركز تحديث الصناعة وشركة جي آي سولار الصينية وشركة "جي اس يو" لإنشاء مصنعين لتصنيع خلايا ووحدات الطاقة الشمسي

وشارك في مراسم التوقيع مسؤولون رفيعو المستوى من الجانبين، في تأكيد على عمق العلاقات المصرية الإماراتية ومساعي البلدين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية.

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