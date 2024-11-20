الأربعاء 20 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مدبولي يشهد توقيع عدد من وثائق التعاون بين مصر والإمارات

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
ads

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  توقيع عدد من وثائق التعاون بين الجانبين المصري والإماراتي في مجالات الصناعة والطاقة.

 يأتي ذلك في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على هامش الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء.  

وتتضمن الوثائق  مشروعات تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، خاصة في القطاعات الحيوية التي تُعد محورًا للتنمية المستدامة.  

وتضمنت الاتفاقيات توقيع اتفاقية تفاهم بين مجموعة موانئ أبو ظبي والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتطوير أرض صناعية في شرق بورسعيد.

كما تم توقيع اتفاقية بين مركز تحديث الصناعة وشركة "اينر" كاب الإماراتية وشركة جي اس يو لبحث إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة، وتوقيع اتفاقية بين مركز تحديث الصناعة وشركة جي آي سولار الصينية وشركة "جي اس يو" لإنشاء مصنعين لتصنيع خلايا ووحدات الطاقة الشمسي

وشارك في مراسم التوقيع مسؤولون رفيعو المستوى من الجانبين، في تأكيد على عمق العلاقات المصرية الإماراتية ومساعي البلدين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية.  

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء مصر والامارات

مواد متعلقة

أبرزها تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء وقانون المسئولية الطبية، 6 قرارات عاجلة لمجلس الوزراء

سرقة التيار تكلفك السجن والملايين، عقوبات صارمة بتعديلات قانون الكهرباء

بالتأمين الإلزامي وصندوق تعويضات، قانون المسئولية الطبية يرى النور

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض

مدبولي في اجتماع الحكومة: عودة تشغيل شركة النصر للسيارات تمثل نقلة نوعية (صور)

رئيس الوزراء يلتقي رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية "كويكا"

توقيع خطابات المنحة الكورية لمشروع "تعزيز القدرات التعليمية بجامعة بني سويف التكنولوجية"

بدء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، ومؤتمر صحفي مرتقب لـ مدبولي

الأكثر قراءة

غلق حضانة دار الرحاب بالغربية وإنهاء عمل صاحبة واقعة الاعتداء على الطفلة

أبرزها تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء وقانون المسئولية الطبية، 6 قرارات عاجلة لمجلس الوزراء

سرقة التيار تكلفك السجن والملايين، عقوبات صارمة بتعديلات قانون الكهرباء

انخفاض البطاطس والبصل، أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء في سوق العبور

سعر الدولار فى البنوك المصرية صباح الأربعاء 20 نوفمبر 2024

ماذا لو امتنع الزمالك عن إرسال لاعبيه إلى المنتخب؟.. تعرف على العقوبات

الزمالك يتفق مع زيزو على تجديد التعاقد

حصاد مشاركة الرئيس السيسي في قمة مجموعة العشرين بالبرازيل (فيديو)

منوعات

المزيد

حريق هائل يلتهم مصنعا للنسيج في المغرب

بأنفاسها الأخيرة، طفلة تكشف عن هوية مغتصبها وقاتلها بالأرجنتين

العلماء الروس يرصدون 8 توهجات شمسية قوية تسببت في خلل بشبكات الاتصالات

فتاة تشبه الكائن الفضائي تثير آلام العالم، الأطباء أكدوا وفاتها والقدر وهب لها الحياة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء في البورصات العالمية

انخفاض البطاطس والبصل، أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء في سوق العبور

أسعار الألومنيوم، السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأربعاء

يبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

بدون هزيمة.. أرقام منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عبد الفتاح العواري: السلام هو القاعدة الأساسية في الإسلام

رئيس جامعة الأزهر: الرسالات السماوية جاءت لتصون النفس البشرية وتعصم حرمتها

تفسير رؤية بناء بيت جديد في المنام وعلاقتها  بتحقيق الأمان والاستقرار

المزيد
الجريدة الرسمية