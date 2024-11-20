افتتاح مقبرة الكاتب الفرعوني «بوي ام رع» في الأقصر بعد الترميم غدًا (صور)

تشهد محافظة الأقصر صباح غدا الخميس، افتتاح مقبرة «بوي ام رع TT39»، كاتب الأعمال وحامل الأختام في الأسرة الـ 18، إحدى مقابر النبلاء بمنطقة الخوخة بالبر الغربي، وذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميم التي أجرتها البعثة المكسيكية والتي كانت بدأت الأعمال بها منذ 2005.

مقبرة TT39 للكاتب بوي ام رع

ومن المقرر أن يحضر الافتتاح سفيرة المكسيك بمصر، ليونورا رويدا، والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر والدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار بوزارة السياحى والآثار، وعددا من قيادات المحافظة والاثار.

وفي وقت سابق التقى المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بوفد من اعضاء البعثة الأثرية المكسيكية العاملة بمنطقة العساسيف غرب الأقصر، ضم كلا من الدكتورة جابرييلا اراشى، والدكتور فليكس فالديز، والدكتورة ماريا اليسيا فالديز، بحضور منسق البعثة بالأقصر أبو النجا عليان، وأعرب المحافظ عن تقديره لجهود البعثة المكسيكية فى الكشف عن تاريخ وحضارة الأقصر، كما استعرض معهم الخطط والمشروعات المستقبلية للمحافظة، مؤكدا تذليل أية معوقات لتيسير مهمة عمل البعثة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا