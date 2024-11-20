الهوى سلطان وGladiator 2 يتصدران البوكس أوفيس الأسبوعي بسينمات مصر

تشهد دور العرض هذا العام منافسة بين عدد كبير من الأفلام المصرية التي تتنوع بين الأكشن والكوميدي والرومانسي، بالإضافة إلى عدد من الأفلام العالمية.

البوكس أوفيس المصري

وخلال السطور التالية تستعرض (فيتو) البوكس أوفيس المصري وما حققه هذا التنافس من أرقام:

https://youtube.com/playlist?list=RDH9MUAiBeb3w&playnext=1&si=qXtuoPT9s8eqSekf

احتل فيلم الرومانسية الكوميدي "الهوى سلطان" صدارة البوكس أوفيس المصري مقتنصًا إجمالي إيرادات لهذا الأسبوع بلغ 25,628,014 جنيها، لتصل الإيرادات الكلية لـ40 مليون و69 ألف و886 جنيها.

وجاء في المركز الثاني فيلم "Gladiator 2" محققا إيرادات أسبوعية 8,151,216 جنيها، ليصل إجمالي الإيرادات الكلية له إلى 8 مليون و151 ألف و216 جنيها.

في المركز الثالث جاء فيلم "Venom: The Last Dance" محققا إيرادات أسبوعية 2,665,731 جنيها، مقتنصًا إجمالي إيرادات كلية 26 مليون و578 ألف و491 جنيهًا.



جاء فيلم "Red One" في المركز الرابع محققا هذا الأسبوع 1,527,766 جنيهًا ليسجل لإيرادات كلية 4 مليون و737 ألف و340 جنيهًا.

وفي المركز الخامس جاء فيلم الرعب "Terrifier 3"، مسجلًا إيرادات أسبوعية 1,201,537 جنيها، و4 مليون و477 ألف و108 جنيهًا إيرادات كلية.

و جنى فيلم "The Wild Robot" إيرادات أسبوعية تقدر بـ 700,007 جنيها، لتصل الإيرادات الكلية للفيلم إلى 7 مليون و376 ألف و298 جنيهًا.

وحقق فيلم "آل شنب" إيرادات أسبوعية تقدر بـ 545,442، ووصلت الإيرادات الكلية 3 مليون و345 ألف و 386 جنيهًا.

وفي المركز الاخير جاء فيلم "وداعًا حمدي" مسجلًا إيرادات أسبوعية 584,631 جنيها، واكتفى بإيرادات كلية مليون و479 ألف و194 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا