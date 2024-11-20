أسعار سيارات إكسيد VX بعد طرحها لأول مرة بالسوق المصري

طرحت العلامة الصينية إكسيد VX أولى سيارتها في السوق المصري، بمحرك سعته 2.0TGDI بأربعة أسطوانات، يولد قوة تصل إلى 261 حصانًا عند 5500 دورة في الدقيقة، وناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات بنظام دفع رباعي (AWD).

وتوفر السيارة الصينية قيادة متعددة مثل الوضع الرياضي (Sport) والاقتصادي (ECO)، بالإضافة إلى أوضاع خاصة تناسب التضاريس الصعبة مثل الثلج والطين والرمال، ما يجعلها سيارة مثالية لجميع الأذواق والظروف.



وتزود سيارات إكسيد VX، بشاشة عرض ترفيهية بحجم 15.6 بوصة ونظام ملاحة متطور وشاشة عرض معلومات للسائق بحجم 12.3 بوصة. كما تم تزويد السيارة بنظام صوتي فاخر مكون من 23 مكبر صوت، لخلق أجواء صوتية استثنائية، مع إمكانيات الربط اللاسلكي مع أجهزة Apple CarPlay وAndroid Auto، مما يُشعر السائق بتجربة قيادة عصرية مليئة بالتكنولوجيا الفاخرة.



وضعت إكسيد معايير جديدة في السلامة من خلال تجهيز " إكسيد VX " بأحدث أنظمة الأمان، بما في ذلك وسائد هوائية أمامية وجانبية، نظام كشف النقاط العمياء، نظام تثبيت السرعة التكيفي، وكاميرا بانورامية بزاوية 540 درجة لتوفير رؤية محيطية شاملة. كما تحتوي السيارة على نظام دعم الركن الآلي لتسهيل عملية الركن في المساحات الضيقة.



وتأتي " إكسيد VX " بتصميم داخلي يضم مقاعد فاخرة مغطاة بجلد "نابا"، لتلائم أذواق المستهلك المصري الباحث عن الفخامة والتميز. وبفضل سعتها الرحبة، تتسع السيارة لسبعة ركاب، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للعائلات. كما أنها مزودة بنافذة سقف بانورامية تضفي لمسة من الرحابة والضوء الطبيعي للمقصورة.



وفي ذات السياق المتصل استعرض يحيى عبد القدوس، مدير علامةً وأكسيد مصر، اسعار سيارات إكسيد VX التي تطرح بفئتين سعر الفئة الأولى 2,980,000 والفئة الثانية بـ 3,380,000، كما تقدم إكسيد ضمانًا لسياراتها لمدة 7 سنوات بدون حد أقصى للكيلومترات، مع خدمة صيانة دورية كل 10,000 كيلومتر.

ترتيب مبيعات سيارات SUV-C بمصر

ووفقا لما نشره تقرير مجلس معلومات السيارات، الاميك، تصدر سيارات شيري، العائلية مبيعات للسيارات بمصر في الفترة من يناير الي سبتمبر الماضي 2024، وجاء ترتيب السيارات من فئة SUV-C بمصر خلال الفترة من يناير الي سبتمبر 2024 كالتالي:

1- سيارات شيري تيجو 7 بـ 2.727 سيارة وحصة 19%.

2- سيارات كيا سبورتاج 2.091 سيارة وحصة 15%.

3- سيارات شيري تيجو 4 برو 1.541 سيارة وحصة 11%.

4- سيارات MG RX5 Plus بـ 1.043 سيارة وحصة 7.

5- سيارات شيري تيجو 3 بعدد 684 سيارة وحصة 5%.

6- سيارات رينو أوسترال 574 سيارة وحصة 4%.

7- سيارات أوبل جراند لاند 527 سيارة وحصة أقل من 4%.

8- سيارات MG HS بـ 471 سيارة وحصة 3%.

9- سيارات بايك X55 بـ 463 سيارة وحصة 3%.

10- سيارات نيسان قشقاي 433 سيارة وحصة 3%.

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