طارق النهري ينتهي من تصوير مشاهده في فيلم «المدرسة» خلال 24 ساعة

كشف الفنان طارق النهرى بأنه قارب علي الإنتهاء من تصوير فيلم «المدرسة» للنجمة حورية فرغلي وآخرين، إذ يتبقى يوم واحد فقط وتنتهى أسرة الفيلم بالكامل من التصوير.

أكد طارق بأن كاست العمل قطع شوطًا كبيرًا في تصوير العمل خلال الفترة المنقضية، ويتبقى ما يقرب من 10% من مشاهد الفيلم ليتم اسدال الستار عن عمليات التصوير نهائيًا التي استغرقت ما يقرب من 4 أشهر، مؤكدًا؛ أن صناعه يتابعون منذ بداية أول يوم تصوير مونتاچ ومكساچ مشاهد كل يوم على حده أولًا بأول ليتبقي وضع الموسيقي التصويرية وغيرها من الأمور الفنية، وهذا استعدادًا لطرح الفيلم بدور العرض السينمائي قريبًا.

وأضاف طارق بأنه تحمس للفيلم ولدوره بسبب الموضوع الذى تتم مناقشته، مشيرًا، بأنها شخصية جديدة عليه تمامًا لم يقدمها من قبل، لافتًا، بأن التحضير في الصمت بالنسبة له أفضل من الورقة والقلم، والتفكير في كل الشخصيات من حوله، والوصول لـ طريقة التعامل والتناغم معهم هيا من أهم نقاط التحضير الجيد للشخصية.

و تابع طارق أنه منذ بداية مشاركته في السينما وهو يفضل التنوع والتغيير في الشخصيات التي يقدمها، وكما أنه يفضل دائما ألا يضع نفسه في قالب واحد فقط، ويتم اختياره في جميع الأدوار مشيرًا، بأن من نجاح الفنان هو أن يكون فنان شامل.

وتتمحور أحداث فيلم «المدرسة» في إطار من الإثارة والتشويق والرعب النفسى على مخاوف الشخصيات وعدم الإستقرار العاطفي وغيرها من الأحداث.

يذكر بأن فيلم «المدرسة» هو إنتاج مشترك بين شركتى سارى ستارز وباك تو باك للإنتاج والتوزيع السينمائي وهو بطولة جماعية يتضمنها كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم وعلى رأسهم: النجمة حورية فرغلي، إيساف، طارق النهري، أحمد عبد الله محمود، نور الكاديكي، محمود فارس، عبد المنعم المرصفى، محمد حمزة، ميدو فايد، المطرب السورى ماجد الصافى وآخرين ومجموعة من الوجوه الشابة وعلى رأسهم: مودى سارى، مايا محمد، ياسمين عبد الحليم، ياسمينا صالح، شيرى، أحمد السباعى، تامر أشرف عبد الغفور وآخرين وهو قصه كل من محمد جمال الحدينى ومحمد حمزة وسيناريو وحوار محمد شعبان ومدير تصوير محمد فتحى ومستشار إعلامي حسام صلاح وموسيقى تصويرية أنسى الهجرسى وإخراج محمد جمال الحديني.

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