تحرير 4 محاضر عدم إعلان أسعار وذبح خارج السلخانة بقنا

نظم حسين الزمقان رئيس مركز نقادة، غرب محافظة قنا، اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/١١/٢٠ وبرفقته محمد تامر مفتش إدارة تموين نقادة بحمله تموينية لضبط الأسعار والتفتيش على صلاحيات المنتجات الغذائية ومحلات الجزارة.

وأسفرت الحملة التموينية عن تحرير محضر جنحة ذبح خارج السلخانة، وجاري العرض على النيابة كما تم تحرير ٣ محاضر عدم اعلان اسعار.

عدم التلاعب في الوزن

كما وجه بالتنبيه على المواطنين الانتباه ومراجعة وزن الكيلو قبل مغادرة محل الجزارة وذلك للتأكد من الوزن الصحيح وعدم التلاعب في الوزن، وجاري المتابعة والتفتيش.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، ورئيس المركز بالمتابعة المستمرة للأسواق والتجار ومراقبة السلع في المحال التجارية.

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